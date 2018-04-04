В Курскую область из Украины незаконно пытались ввезти 720 принтеров

Нарушителя выявили в зоне таможенного контроля автомобильного пункта пропуска «Крупец»

При прохождении транспортного контроля таможенники установили, что вес продукции в документах и по факту значительно отличается — почти на три тонны. В полуприцепе большегруза находились: бумага, принтеры, блоки вычислительных машин, фотохимикаты и запчасти, общим весом свыше 6,5 тонн.

— После проверки документов был назначен таможенный осмотр транспортного средства с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса, — пояснил руководитель пресс-службы Курской таможни Сергей Брянцев. — При полном пересчёте количества предметов в грузовых местах было установлено, что в них находятся внешние периферийные устройства компьютера — 720 принтеров различных моделей.

При этом представитель транспортной компании разницу в весе и количестве товара объяснить не смог. В результате в отношении украинской фирмы-перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении, её руководителям грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей. «Лишний» товар изъяли.