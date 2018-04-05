В парке «Усадьба Воронцово» организуют благотворительную акцию 

Жители Обручевского района приглашаются на акцию по сбору подарков для детей из детского дома.
Гости парка смогут принять участие в традиционных пасхальных мастер-классах и получить удовольствие от выступлений самобытных фольклорных коллективов. Народный хор исполнит русские народные, игровые песни, произведения различных жанров. Выступит также эстрадный ансамбль, работающий в жанре фольклора. На мероприятии состоится тематический мастер-класс по росписи пасхальных пряников «Пряничная мастерская» с использованием безопасных для здоровья натуральных пищевых красителей и элементов оформления.
Время празднования: 8 апреля, 12:00-14:00.
Место проведения: около сцены.
Вход: свободный.