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В парке «Усадьба Воронцово» организуют благотворительную акцию
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В парке «Усадьба Воронцово» организуют благотворительную акцию 

Обручевский меридиан 1 час назад
Фото: Обручевский меридиан
Жители Обручевского района приглашаются на акцию по сбору подарков для детей из детского дома.
Гости парка смогут принять участие в традиционных пасхальных мастер-классах и получить удовольствие от выступлений самобытных фольклорных коллективов. Народный хор исполнит русские народные, игровые песни, произведения различных жанров. Выступит также эстрадный ансамбль, работающий в жанре фольклора. На мероприятии состоится тематический мастер-класс по росписи пасхальных пряников «Пряничная мастерская» с использованием безопасных для здоровья натуральных пищевых красителей и элементов оформления.
Время празднования: 8 апреля, 12:00-14:00.
Место проведения: около сцены.
Вход: свободный.
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