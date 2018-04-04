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На улицах Порхова установят энергосберегающие светильники
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На улицах Порхова установят энергосберегающие светильники 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Пилотный проект по замене устаревших приборов уличного освещения современным светотехническим оборудованием стартует в муниципальных образованиях Псковской области, сообщили в госкомитете Псковской области по тарифам и энергетике.
Реализация проекта осуществляется в рамках договоренности о сотрудничестве, достигнутой между врио губернатора региона Михаилом Ведерниковым с руководством государственной корпорации «Ростех».
Первым муниципалитетом, где будут установлены новые энергосберегающие светильники, станет Порхов. Планируется поменять более 150 ртутных светильников на ламповые. Новые фонари с зеркальным освещением имеют высокий светотехнический КПД. Это значит, что освещенность будет выше, а энергетические затраты, напротив, снизятся, пояснили специалисты.
Поставит оборудование холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех». Первая партия прибудет в районный центр уже в апреле. Планируется, что установка приборов уличного освещения будет осуществляться силами муниципалитета. В администрации Порхова рассчитывают, что первым делом новые светильники появятся на центральных улицах и перекрестках районного центра.
В случае успешности пилотный проект будет распространен на другие муниципалитеты Псковской области.
Добавим, что в рамках Петербургского международного экономического форума, который состоится в мае 2018 года, планируется подписание соглашения о намерениях между администрацией Псковской области и госкорпорацией «Ростех».
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