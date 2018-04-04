На улицах Порхова установят энергосберегающие светильники

Пилотный проект по замене устаревших приборов уличного освещения современным светотехническим оборудованием стартует в муниципальных образованиях Псковской области , сообщили в госкомитете Псковской области по тарифам и энергетике.

Первым муниципалитетом, где будут установлены новые энергосберегающие светильники, станет Порхов . Планируется поменять более 150 ртутных светильников на ламповые. Новые фонари с зеркальным освещением имеют высокий светотехнический КПД. Это значит, что освещенность будет выше, а энергетические затраты, напротив, снизятся, пояснили специалисты.

Поставит оборудование холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех». Первая партия прибудет в районный центр уже в апреле. Планируется, что установка приборов уличного освещения будет осуществляться силами муниципалитета. В администрации Порхова рассчитывают, что первым делом новые светильники появятся на центральных улицах и перекрестках районного центра.

В случае успешности пилотный проект будет распространен на другие муниципалитеты Псковской области.

Добавим, что в рамках Петербургского международного экономического форума, который состоится в мае 2018 года, планируется подписание соглашения о намерениях между администрацией Псковской области и госкорпорацией «Ростех».