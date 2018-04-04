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В Петербурге подключили к электроснабжению станцию «Новокрестовская»
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В Петербурге подключили к электроснабжению станцию «Новокрестовская» 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге «Новокрестовская» подключена к постоянной схеме электроснабжения, сообщает Смольный.
3 апреля на станцию метро «Новокрестовская» подано напряжение по постоянной схеме электроснабжения. Подключение прошло штатно. КРТИ и «Петербургский метрополитен» — остались довольны.
Переход на постоянную схему электроснабжения — важный этап. Благодаря этому начнутся пусконаладочные работы, связанные с испытанием подъемного оборудования (эскалаторы, траволаторы).
В ближайшее время специалисты начнут проверять работу электросетей, подстанций, технологическую подготовку производства и другого инженерного оборудования. Также постоянное электричество позволит подать напряжение на контактный рельс и обеспечить прохождение пробного поезда.
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