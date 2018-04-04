В Петербурге подключили к электроснабжению станцию «Новокрестовская»

Санкт-Петербурге «Новокрестовская» подключена к постоянной схеме электроснабжения, сообщает Смольный.

3 апреля на станцию метро «Новокрестовская» подано напряжение по постоянной схеме электроснабжения. Подключение прошло штатно. КРТИ и «Петербургский метрополитен» — остались довольны.

Переход на постоянную схему электроснабжения — важный этап. Благодаря этому начнутся пусконаладочные работы, связанные с испытанием подъемного оборудования (эскалаторы, траволаторы).

В ближайшее время специалисты начнут проверять работу электросетей, подстанций, технологическую подготовку производства и другого инженерного оборудования. Также постоянное электричество позволит подать напряжение на контактный рельс и обеспечить прохождение пробного поезда.