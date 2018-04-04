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Смогут ли возникнуть межнациональные конфликты в Дагестане на фоне жесткой борьбы с коррупцией?
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Смогут ли возникнуть межнациональные конфликты в Дагестане на фоне жесткой борьбы с коррупцией? 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
О том, есть ли риск межнациональных конфликтов в Дагестане из-за проводимых антикоррупционных чисток, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов.
Такую возможность Баринов исключил. Борьба с коррупцией, по его мнению, не несет национальной или религиозной окраски.
Руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов
«Коррупционеров не задерживают по принадлежности к той или иной национальности, вероисповеданию. Конечно же, национальную карту разрушительные силы будут время от времени стараться разыгрывать, чтобы отвлечь внимание от проводимой работы в республике», — отметил он.
Основной задачей нового руководства глава агентства назвал сохранение межнационального мира и согласия.
Баринов также отметил, что знает Владимира Васильева как опытного, взвешенного и последовательного в своих решениях человека.
«Вопрос об уничтожении коррупционной системы в республике стоял давно, но, к сожалению, прежним руководством попыток с этим вопросом разобраться не предпринималось», — подчеркнул Баринов
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