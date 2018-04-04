Смогут ли возникнуть межнациональные конфликты в Дагестане на фоне жесткой борьбы с коррупцией?

Такую возможность Баринов исключил. Борьба с коррупцией, по его мнению, не несет национальной или религиозной окраски.

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов

«Коррупционеров не задерживают по принадлежности к той или иной национальности, вероисповеданию. Конечно же, национальную карту разрушительные силы будут время от времени стараться разыгрывать, чтобы отвлечь внимание от проводимой работы в республике», — отметил он.

Основной задачей нового руководства глава агентства назвал сохранение межнационального мира и согласия.

Баринов также отметил, что знает Владимира Васильева как опытного, взвешенного и последовательного в своих решениях человека.

«Вопрос об уничтожении коррупционной системы в республике стоял давно, но, к сожалению, прежним руководством попыток с этим вопросом разобраться не предпринималось», — подчеркнул Баринов