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Безумец на стероидах завалил незнакомку ее порноснимками и сел в тюрьму
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Безумец на стероидах завалил незнакомку ее порноснимками и сел в тюрьму 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Британец Даниэль Хойл (Daniel Hoyle) на протяжении четырех месяцев терроризировал женщину, после чего сел в тюрьму. Об этом сообщает The Sun.
34-летний мужчина выложил на порносайтах фото и видео с раздетой жертвой. Также он создал учетную запись в Facebook, где опубликовал запись женщины, танцующей обнаженной. Кроме того, мужчина загрузил развратные ролики в рабочий профиль ее брата, назвав жертву стриптизершей.
Однако на этом преследования не закончились. Хойл звонил в службу опеки за детьми и заявлял, что женщина оставляла собственных детей одних дома, пока уходила на работу.
Согласно материалам суда, Хойл связывался с женщиной до 130 раз в сутки. Мужчине удавалось звонить ей даже после того, как его заключили под стражу: он грозил облить ее кислотой и задушить.
Неадекватное поведение британца повлекло за собой наказание в виде лишения свободы на 54 месяца, а также пожизненный запрет на контакт с жертвой. Его обвинили в порномести, преследовании и попытке сбежать от полиции.
Адвокат Хойла заявил, что его клиент страдал психическим заболеванием, которое усугублялось злоупотреблением стероидами.
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