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В Пензенской области поменяют расписание поездов «Пенза — Белинская — Пенза»
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В Пензенской области поменяют расписание поездов «Пенза — Белинская — Пенза» 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
Временные неудобств возникнут из-за технических причин, сообщается на сайте Башкортостанской пригородной пассажирской компании.
С 13 апреля поезд выедет со станции Пенза-I в 8:30, в 8:48 забирать и высаживать пассажиров в Арбекове, в 8:58 — в Пяше, в 9:05 — в Рамзае, в 9:14 — в Пословке, в 9:27 — на 674-м километре, в 9:36 — в Симанщине, в 9:46 — в Панчулидзиевке, в 9:57 — в Студенце, в 10:07 в Лермонтовском. До места назначения поезд доедет в 10:17.
Со станции Белинскойсостав тронется в областной центр в 15:55, в 16:06 прибудет в Лермонтовский, в 16:17 — в Студенец, в 16:27 — в Панчулидзиевку, в 16:38 — Симанщину, в 16:55 — 674-й километре, в 16:58 — Пословку, в 17:13 — Рамзай, в 17:20 — Пяшу, в 17:37 — Арбеково, в 17:47 доедет до станции Пенза-I.
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