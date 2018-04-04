Энергетики МРСК Урала провели в Нижнем Тагиле стратегические встречи

3 апреля 2018 года топ-менеджеры ОАО «МРСК Урала» обсудили с коллективом АО «Роскоммунэнерго» подхват электросетевой компанией сбытовых функций.

Сотрудники лишенного статуса гарантирующего поставщика переходят на работу в «Свердловэнерго» — во вновь создаваемый департамент «Тагилэнергосбыт». Поэтому заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг МРСК Урала Дмитрий Вялков, заместитель генерального директора по безопасности Сергей Бондаренко и заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала «Свердловэнерго» Иван Кокшаров рассказали руководителям подразделений о датах и порядке перевода.

Они ответили на все организационные вопросы и определили круг приоритетных задач. Топ-менеджеры электросетевой компании подчеркнули — общие усилия должны быть направлены на то, чтобы сделать процесс обслуживания клиентов, в части реализации сбытовой функции, максимально открытым и удобным. Кроме того, нельзя допустить дестабилизации ситуации на розничном рынке электроэнергии при ее оплате потребителями Нижнего Тагила и Невьянска

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе МРСК Урала, состоялась и рабочая встреча энергетиков в администрации Нижнего Тагила под руководством заммэра по городскому хозяйству и строительству Вадима Кулика . На нее были приглашены представители бюджетных организаций Нижнего Тагила и Невьянска, а также руководители управляющих компаний. Им были озвучены порядок и сроки перезаключения договоров электроснабжения с ОАО «МРСК Урала».

Оферты договоров будут направлены бюджетникам и УК в срок до 12 апреля, а процесс переоформления документов с иными юридическими лицами начнется с 16 апреля. Обратиться с вопросом в отдел по работе с юридическими лицами департамента «Тагилэнергосбыт» филиала «Свердловэнерго» можно по телефону (3435) 230-029. Заключением и расторжением договоров с бюджетными организациями занимается Деловая Ирина Викторовна (+7-912-045-48-48, Delovaya-IV@se.mrsk-ural.ru).

Физическим лицам перезаключать договоры необязательно. Счета за март 2018 года будут выставлены еще АО «Роскоммунэнерго», и их нужно обязательно оплатить. Вносить авансовые платежи на счета АО «Роскоммунэнерго» нельзя в связи с лишением компании статуса гарантирующего поставщика.

Те, кто все-таки оплатил электроэнергию авансом или имел переплату, должны написать заявление в адрес АО «Роскоммунэнерго» для возврата средств. В дальнейшем квитанции будут выставляться новым гарантирующим поставщиком. Первые из них — за апрель текущего года — со стороны МРСК Урала придут абонентам до 15 мая. Энергетики просят тагильчан и невьянцев внимательно следить за реквизитами:

Получатель ОАО «МРСК Урала» ИНН 6671163413 КПП 997450001 р/сч 40702810000260001175 Банк ф-л Банка ГПБ (АО) «Уральский» БИК 046577411 к/сч 30101810365770000411

В МРСК Урала занимаются переоформлением каналов передачи показаний приборов и приложат максимум усилий, чтобы сохранить их и сделать процесс более автоматизированным, четким и прозрачным. Каналы будут озвучены потребителям в ближайшее время, в том числе и путем размещения объявлений на жилых домах, а также прорабатывается вопрос sms-рассылки абонентам.

Получить ответ на все возникающие вопросы можно по телефону «горячей линии» 8-800-2501-220 (звонок бесплатный) и в специальном разделе на сайте МРСК Урала, посвященный новой сбытовой функции энергокомпании http://www.mrsk-ural.ru/client/energysale/.

Энергетики подчеркивают, что смена гарантирующего поставщика не отразится ни на тарифах, ни на условиях договоров для потребителей, также как и на надежности электроснабжения. Работа по подхвату функций идет строго по графику.