СМИ Франции: Россия не ангел, но не стоит делать ее козлом отпущения

В противостоянии России и Запада Европейский союз выступил в качестве международного игрока, призвавшего Владимира Путина к реальности, отметил автор статьи на сайте «Чалленжиз» (28.03). Мгновенно сократилась дистанция между США и Евросоюзом. Как и во времена кубинского и афганского кризисов, все разногласия в Атлантическом альянсе исчезли, чтобы уступить место единому фронту. Более того, мы стали свидетелями расширения Запада не только за счет стран бывшего Советского Союза, ставшими членами ЕС и НАТО , но и еще двух бывших советских республик, Украины Молдовы , имеющими непростые отношения с Россией.

На этот раз, указывает автор, решение о противостоянии с Россией было принято не в Вашингтоне, а в рамках последнего саммита ЕС, где Франция Германия выразили свою солидарность с Великобританией , изгнав российских дипломатов и призвав другие страны Евросоюза сделать то же самое. Автор считает, что настало время для новых Хельсинских договоренностей, и Франция могла бы выступить с этой инициативой. Ей непременно последовали бы другие европейские страны. Это позволило бы Путину достойно выйти из тупика, в котором он оказался.

«Эко» (30.03) пишет, что противостояние между Россией и Западом набирает обороты. На выдворение российских дипломатов Москва ответила зеркально. Шестьдесят американских дипломатов покинут Россию, консульство США будет закрыто в Санкт-Петербурге . Кремль объявил в субботу, что после высылки 23 британских дипломатов Лондон должен будет еще сократить свой дипломатический корпус в России. Более пятидесяти британцев пакуют свои чемоданы для возвращения на родину. Как ни странно, но в Лондоне высказали сожаление по поводу этого решения России.

Похоже, что дело Скрипаля вызвало эффект снежного кома в виде антироссийской истерии на Западе. Рено Жирар в статье, опубликованной в «Фигаро» (03.04), анализирует редакционную статью испанской «Паис», в которой выражено беспокойство перспективой учреждения под эгидой России «антиевропейского Европарламента» после выборов 2019 года, что «может повлечь за собой пять лет хаоса в Брюсселе ». Как считает редакция испанской газеты, российский процесс вмешательства способствовал дестабилизации Великобритании с Брекситом, Италии с «Лигой Севера» и Испании в момент каталонского кризиса.

По мнению Рено Жирара, подобная логика просто не укладывается в голове: ведь каталонские сепаратисты и итальянская «Лига Севера» преуспевали задолго до того, как Владимир Путин пришел в Кремль. Они были сильны еще в 1996 году, когда Запад активно финансировал предвыборную кампанию Бориса Ельцина , а затем закрыл глаза на все нарушения при его переизбрании президентом России.

Россия — не ангел. Но нелепо делать ее козлом отпущения всех европейских бед. Разумеется, она стремится разработать стратегию влияния на Западе, так же как Запад всегда это делал на Востоке, резюмирует Жирар.

Посольство США в Москве отказало в визах членам сборной России по вольной борьбе за неделю до начала чемпионата мира в Айове, сообщает «Фигаро» (29.03). По словам президента Российской федерации по вольной борьбе Михаила Мамиашвили, в посольстве США отменили собеседование для членов российской сборной. По его словам, отсутствие русских атлетов на чемпионате будет огромной трагедией. При этом американская федерация делает все возможное, чтобы русские могли участвовать в соревнованиях, которые будут проходить с 5 по 9 апреля. Бывший боксер Николай Валуев заявил информационному агентству «Р-Спорт», что речь идет о политической подоплеке в этом вопросе. Известная советская фигуристка Ирина Роднина призвала российских спортсменов больше не участвовать в соревнованиях, проводимых в Соединенных Штатах.

НАТО и Россия могут в скором времени организовать встречу между Верховным главнокомандующим сил НАТО в Европе генералом Кертисом Скапарротти и главой российского генштаба генералом Валерием Герасимовым . Однако в нынешней ситуации сложно говорить о нормализации отношений, отмечает эксперт Сильвестр Монгренье в интервью изданию «Атлантико» (01.04). Для восстановления диалога необходимо урегулирование геополитических конфликтов России и Запада на Украине, оси Прибалтика — Черное море и на Ближнем Востоке. Это подразумевало бы пересмотр российских геополитических концепций, изменение целей Кремля и, следовательно, стратегии российского режима. Ничего подобного пока не предвидится, и некий туманный порыв военной дипломатии вряд ли даст толчок такому процессу. Никакой нормализации не будет без принятия политических решений на самом верху.

Под благосклонным взглядом Кремля крупнейший российский государственный банк начинает занимать центральное место на европейской арене. Эта новость не появилась на первых страницах газет, но это вовсе не шутка, отмечает «Экспресс» (28.03). В настоящий момент рыночная капитализация Сбербанка достигла 83 миллиарда евро, приближаясь к позициям сильного испанского банка «Сантандер» (85,9 миллиарда евро) и обойдя французский банк «Париба» (BNP Paribas —76,9 миллиарда евро). Даже экономические санкции не помешали Сбербанку повысить за год прибыль на 38%, а цена его акций подскочила на 60%!

Сбербанк возглавляет с 2007 года Герман Греф , один из бывших министров в правительстве Путина. Этот убежденный либерал «во главе одного из самых успешных экономических проектов эпохи Путина» символизирует, по мнению одного наблюдателя, государственно-частное руководство крупной российской компанией. Это тот самый пример капитализма в стиле Путина: быть открытым для рынка, но под защитой государства, которое через Центробанк по-прежнему владеет 50% плюс одна акция Сбербанка.

«Путину кажется, что государство лучше управляет основными экономическими активами, чем невидимая рука рынка. И многие элиты разделяют это мнение», — говорит Татьяна Кастуева-Жан из Французского института международных отношений (IFRI). Путин начинает свой последний срок в то время, когда экономика постепенно выходит из рецессии, при этом каждый седьмой россиянин живет за чертой бедности. Его руководство будет также оцениваться по успехам крупных государственных предприятий, созданных во время его президентства. Но их монопольное положение на национальном уровне делает эти компании мало конкурентоспособными на внешних рынках. Чтобы нормально развиваться, им нужны поставщики и оборудование. И конечно они будут это искать не в Иране и не в Сирии , убежден экономист финансового консалтинга «Кофас» (Coface) Доминик Фрюхтер.

Пресса продолжает комментировать трагедию с гибелью людей при пожаре в ТРЦ в Кемерово . Так, «Либерасьон» (30.03) анализирует реакцию местных властей и главы государства на гибель людей, большинство из которых были дети. Испуганный тем, что может обратить на себя внимание Москвы, губернатор Тулеев назвал кемеровчан, собравшихся на митинг после пожара в ТРЦ, «бузотерами», посчитав, что потребовавшие его отставки люди могли быть только «заезжими провокаторами». Тулеев извинился за катастрофу перед президентом Путиным, но не произнес ни слова сострадания в адрес потерпевших.

Что касается президента России, он отправился на место происшествия и назначил день национального траура только спустя тридцать шесть часов после случившегося. Его неожиданный приезд в Кемерово не был убедительным для народа, которого он избегал, предпочитая отдельную встречу с местным руководством. При этом правительство приняло решение в срочном порядке выплатить по 5 миллионов рублей компенсации за каждую жертву. Это выглядело как плата за общественное спокойствие.

Российские власти объявили о создании «туристической полиции», которая будет обеспечивать безопасность болельщиков на Чемпионате мира по футболу этим летом. Таким образом имидж страны может быть улучшен в условиях дипломатической напряженности, пишет газета «Эко» (02.04). По словам пресс-секретаря полиции, эти подразделения будут состоять из сотрудников МВД , которые говорят на нескольких языках. В течение долгого времени российская полиция не пользовалась авторитетом у местного населения. Сотрудники правоохранительных органов обычно проводят проверку документов на улице или прибегают к авторитарной тактике во время мирных демонстраций. Теперь Россия попытается создать образ открытой и гостеприимной страны, несмотря на эскалацию напряженности в отношениях с Западом.