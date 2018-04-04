Сибирские разработчики создали систему анализа посещаемости массовых мероприятий и ТРЦ

НОВОСИБИРСК , 4 апреля. / ТАСС /. Победители ускоренной программы развития бизнеса «А:СТАРТ» новосибирского Технопарка (Академпарка) разработали систему анализа посещаемости мероприятий на основе нейронных сетей, сообщил в среду ТАСС руководитель секции информационных технологий, директор проекта Академпарка «Программы в сфере образования» Руслан Пермяков. Разработчики планируют предложить эту систему торгово-развлекательным центрам для учета посетителей в целях безопасности.

"Основное назначение продукта — фиксация статистической информации, сколько человек и как долго находились на том или ином мероприятии. Он тестируется в нашей «Точке кипения» (коворкинг-центре технопарка, открытом совместно с Агентством стратегических инициатив — прим. ТАСС): разработчики поставили камеры и начали отслеживать с помощью программного обеспечения, как люди перемещаются и сколько их находится в зале. Система настроена таким образом, что не нарушает закона о защите персональных данных", — сказал Пермяков. По его словам, следующим шагом разработчиков станет создание переносных серверов, которые можно будет использовать на любых мероприятиях.

Как рассказал ТАСС организатор проекта Вячеслав Растворцев, систему планируется предложить торгово-развлекательным центрам. «Мы разрабатывали ее еще до случая в Кемерове (пожара в ТРЦ „Зимняя вишня“, в котором погибли более 60 человек — прим. ТАСС). Планируем предложить разработку крупным торговым центрам, сейчас это особенно актуально. Нас пригласили в бизнес-инкубатор технопарка, когда закончим этап тестирования, перейдем к созданию рабочей коробочной версии», — сказал Растворцев.

По словам Растворцева, системы подсчета людей делятся на три вида: на основе инфракрасных лучей, тепловых датчиков и специализированных видеодатчиков. Преимущество разработанной системы в том, что она может работать на уже существующем оборудовании и обучаться.

"Мы можем использовать уже существующие камеры наблюдения, если они соответствуют требованиям. Система построена на нейронных сетях, поэтому ее можно обучать для определенных целей и задач. Первая сеть в продукте отвечает за распознавание человека и его идентификацию, вторая сеть просто считает", — пояснил он.