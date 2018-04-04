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Немецкий бизнес выступает за отмену санкций в отношении России
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Немецкий бизнес выступает за отмену санкций в отношении России 

ТК «Звезда» 29 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В ПМЭФ-2018 примут участие представители немецкого бизнеса, являющиеся членами Ассоциации малого и среднего бизнеса Германии, а также будет организован бизнес-диалог «Россия — Германия».
В Москве состоялась встреча советника Президента Российской Федерации Антона Кобякова с генеральным директором Ассоциации малого и среднего бизнеса Германии (BVMW) Маркусом Йергером. Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия и рассмотрели возможности для дальнейшего развития сотрудничества в мероприятиях предстоящего Петербургского международного экономического форума и IV Российского форума малого и среднего предпринимательства. В ПМЭФ будут принимать участие представители немецкого бизнеса, являющиеся членами Ассоциации, а также будет организован бизнес-диалог «Россия — Германия».
«Малый и средний бизнес считается драйвером технологического развития любой страны. Пример Германии демонстрирует, насколько важна предпринимательская активность для обеспечения экономического роста. Уверен, что развитие этого направления необходимо поддерживать. Именно поэтому на ключевой международной экономической площадке в Санкт-Петербурге мы проведем ряд мероприятий с участием немецких предпринимателей и экспертов из различных отраслей бизнеса и обязательно найдем те точки роста, на которые мы все должны опираться для уверенного движения по траектории развития мировой экономики», — подчеркнул советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.
В рамках ПМЭФ-2018 запланировано подписание соглашения между Фондом «Росконгресс» и Ассоциацией малого и среднего бизнеса Германии (BVMW). Предполагается развивать взаимодействие по нескольким направлениям: обоюдный трансфер технологий между Россией и Германией, поддержка малых и средних предприятий стран при выходе на рынки друг друга, а также привлечение немецких инвестиций в российские предприятия малого и среднего бизнеса.
«У многих немецких компаний исторически сложились хорошие контакты с Россией. Наша Ассоциация выступает за отмену антироссийских санкций, так как это мешает планомерному развитию экономик обеих стран. Мы надеемся на скорейшее решение политических вопросов и дальнейшее углубление экономических связей России и Германии. Уверен, для членов нашей Ассоциации участие в ПМЭФ-2018 даст дополнительный импульс развитию сотрудничества с российскими предпринимателями», — подчеркнул Маркус Йергер.
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