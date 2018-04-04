Немецкие предприниматели выступили за отмену антироссийских санкций 

Генеральный директор Ассоциации малого и среднего бизнеса Германии (BVMW) Маркус Йергер приехал в Москву, чтобы встретиться с советником президента России Антоном Кобяковым и обсудить развитие экономического сотрудничества двух стран. Руководитель организации заявил, что выступает за отмену санкций, введенных против РФ, сообщили в пресс‐службе Фонда «Росконгресс».
Глава BVMW отметил, что у многих немецких компаний исторически сложились хорошие контакты с Россией.
Наша Ассоциация выступает за отмену антироссийских санкций, так как это мешает планомерному развитию экономик обеих стран. Мы надеемся на скорейшее решение политических вопросов и дальнейшее углубление экономических связей России и Германии
— Маркус Йергер.
Он также выразил уверенность, что грядущий экономический форум (ПМЭФ), который в конце мая пройдет в Санкт-Петербурге, даст дополнительные возможности для развития двустороннего сотрудничества.
В свою очередь Кобяков подчеркнул, что малый и средний бизнес считается драйвером технологического развития любой страны.
Пример Германии демонстрирует, насколько важна предпринимательская активность для обеспечения экономического роста. Уверен, что развитие этого направления необходимо поддерживать
— Антон Кобяков.
Советник российского президента добавил, что на форуме в Петербурге запланированы мероприятия с участием немецких предпринимателей и экспертов из различных отраслей бизнес.
Против антироссийских санкций недавно высказалась и председатель комитета по международным делам Национального совета Швейцарии Элизабет Шнайдер-Шнайтер. Кроме того, она выступила за восстановление полномочий РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы.