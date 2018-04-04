Ещё
Немецкие предприниматели выступили за отмену антироссийских санкций
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Немецкие предприниматели выступили за отмену антироссийских санкций 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Генеральный директор Ассоциации малого и среднего бизнеса Германии (BVMW) Маркус Йергер приехал в Москву, чтобы встретиться с советником президента России Антоном Кобяковым и обсудить развитие экономического сотрудничества двух стран. Руководитель организации заявил, что выступает за отмену санкций, введенных против РФ, сообщили в пресс‐службе Фонда «Росконгресс».
Глава BVMW отметил, что у многих немецких компаний исторически сложились хорошие контакты с Россией.
Наша Ассоциация выступает за отмену антироссийских санкций, так как это мешает планомерному развитию экономик обеих стран. Мы надеемся на скорейшее решение политических вопросов и дальнейшее углубление экономических связей России и Германии
— Маркус Йергер.
Он также выразил уверенность, что грядущий экономический форум (ПМЭФ), который в конце мая пройдет в Санкт-Петербурге, даст дополнительные возможности для развития двустороннего сотрудничества.
В свою очередь Кобяков подчеркнул, что малый и средний бизнес считается драйвером технологического развития любой страны.
Пример Германии демонстрирует, насколько важна предпринимательская активность для обеспечения экономического роста. Уверен, что развитие этого направления необходимо поддерживать
— Антон Кобяков.
Советник российского президента добавил, что на форуме в Петербурге запланированы мероприятия с участием немецких предпринимателей и экспертов из различных отраслей бизнес.
Против антироссийских санкций недавно высказалась и председатель комитета по международным делам Национального совета Швейцарии Элизабет Шнайдер-Шнайтер. Кроме того, она выступила за восстановление полномочий РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы.
360tv.ru: последние новости
«Вечерний Ургант» превратил в оперу мем «Котлетки с пюрешкой» Бузова решила найти любовь в телешоу Пожару в московском ТЦ "Персей для детей" присвоена повышенная степень сложности
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек78
Япония заявила протест России147
Бориса Джонсона поймали на лжи о России261
Пожар в ТЦ «Персей для детей»186
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»41
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
00:44
За что блогер расстреляла YouTube
Безумный мир Интернет
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение