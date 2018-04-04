Немецкие предприниматели выступили за отмену антироссийских санкций

Генеральный директор Ассоциации малого и среднего бизнеса Германии (BVMW) Маркус Йергер приехал в Москву , чтобы встретиться с советником президента России Антоном Кобяковым и обсудить развитие экономического сотрудничества двух стран. Руководитель организации заявил, что выступает за отмену санкций, введенных против РФ , сообщили в пресс‐службе Фонда «Росконгресс».

Глава BVMW отметил, что у многих немецких компаний исторически сложились хорошие контакты с Россией.

Наша Ассоциация выступает за отмену антироссийских санкций, так как это мешает планомерному развитию экономик обеих стран. Мы надеемся на скорейшее решение политических вопросов и дальнейшее углубление экономических связей России и Германии

— Маркус Йергер.

Он также выразил уверенность, что грядущий экономический форум (ПМЭФ), который в конце мая пройдет в Санкт-Петербурге , даст дополнительные возможности для развития двустороннего сотрудничества.

В свою очередь Кобяков подчеркнул, что малый и средний бизнес считается драйвером технологического развития любой страны.

Пример Германии демонстрирует, насколько важна предпринимательская активность для обеспечения экономического роста. Уверен, что развитие этого направления необходимо поддерживать

— Антон Кобяков.

Советник российского президента добавил, что на форуме в Петербурге запланированы мероприятия с участием немецких предпринимателей и экспертов из различных отраслей бизнес.