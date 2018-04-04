Бизнес-структуры Германии выступили за отмену санкций против России

Ассоциация малого и среднего бизнеса Германии (BVMW) выступает за отмену антироссийских санкций. Об этом на встрече с советником президента России Антоном Кобяковым заявил генеральный директор ассоциации Маркус Йергер.

«У многих немецких компаний исторически сложились хорошие контакты с Россией . Наша Ассоциация выступает за отмену антироссийских санкций, так как это мешает планомерному развитию экономик обеих стран. Мы надеемся на скорейшее решение политических вопросов и дальнейшее углубление экономических связей России и Германии», — цитирует Йергера пресс-служба «Росконгресса».

Он отметил, что участие BVMW в Петербургском международном экономическом форуме даст дополнительный импульс развитию сотрудничества с российскими предпринимателями.

Ранее опрос показал, что более 50% немецких предпринимателей выступают за отмену антироссийских санкций.