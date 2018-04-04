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Работникам строительной компании «Сарус» погасили задолженность по зарплате
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Работникам строительной компании «Сарус» погасили задолженность по зарплате 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Ранее городской прокуратурой была выявлена значительная задолженность по зарплате перед работниками компании «Сарус», которая осуществляет строительство жилых и нежилых зданий на территории города, передает пресс-служба надзорного ведомства.
Как стало известно, работодатель не выплачивал заработную плату с ноября 2017 года по март текущего. Таким образом, задолженность перед 66 работниками составила 3,8 миллиона рублей.
«Руководству организации было предостережение, проведена встреча с трудовым коллективом, внесено представление, возбуждены административные дела. Кроме того, материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении.
Меры прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены. В настоящее время виновные лица привлечены к административной и дисциплинарной ответственности. Задолженность по зарплате перед работниками была погашена полностью 1 апреля.
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