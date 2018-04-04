Центр культуры «Хорошевский» отметит 25-летний юбилей

Уже 25 лет центр культуры «Хорошевский» занимается досуговой, культурной, воспитательной, развивающей, физкультурно-оздоровительной деятельностью, проведением концертов и других мероприятий в районе. Центр отличается разнообразием работы, проводимой с населением: она ориентирована как на детей дошкольного и школьного возраста, так и на взрослых.

— В центре работает 34 студии и секции, из которых любой сможет выбрать себе подходящую. Помимо учебного процесса, в план их работы включены праздники и открытые уроки для родителей, — пояснила директор центра Галина Зубрилова. — За 25 лет работы воспитанники центра также приняли участие во множестве конкурсов и фестивалей различного уровня и были отмечены многочисленными наградами.

Концерт, посвящённый юбилею центра, состоится 7 апреля в 17.00 на базе Дома культуры «Созидатель» на улице Розанова, 8, строение 1. Вход свободный. (то)