«Точно у нас?»: волгоградцы нашли мусорные завалы в самом благоустроенном районе 

Волгоградцы показали апокалиптичные снимки улицы Пархоменко в Центральном районе, утопающей в мусоре.
— Мы уже не раз звонили в свою управляющую компанию и просили отправить к нам на Пархоменко хотя бы одного дворника, — сетует местный житель Иван Андреев. — Вроде не на отшибе живем, а мусора столько, словно мы обитаем рядом со свалкой или в промзоне. Приятно слышать о благоустройстве Центрального района, в том числе и нашей улицы. Но у нас возникает ощущение, что мы живем в другом районе. В ответ на все наши обращения еще ни разу не получили стоящего ответа и уж тем более не увидели тут коммунальщиков.
V1.ru запросил информацию об уборке Пархоменко в пресс-службе администрации Волгограда.
Кучами мусора спустя 20 дней после открытия зарос и детско-юношеский центр в Центральном районе Волгограда. Администрация Волгограда объяснила большое количество мусора, скопившегося на территории городского детско-юношеского центра. Строительный хлам и пластиковая тара оказались во дворе ГДЮЦа из-за нерадивых торговцев и талых вод, уверены в мэрии.