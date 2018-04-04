«Точно у нас?»: волгоградцы нашли мусорные завалы в самом благоустроенном районе

Волгоградцы показали апокалиптичные снимки улицы Пархоменко в Центральном районе, утопающей в мусоре.

— Мы уже не раз звонили в свою управляющую компанию и просили отправить к нам на Пархоменко хотя бы одного дворника, — сетует местный житель Иван Андреев . — Вроде не на отшибе живем, а мусора столько, словно мы обитаем рядом со свалкой или в промзоне. Приятно слышать о благоустройстве Центрального района, в том числе и нашей улицы. Но у нас возникает ощущение, что мы живем в другом районе. В ответ на все наши обращения еще ни разу не получили стоящего ответа и уж тем более не увидели тут коммунальщиков.

V1.ru запросил информацию об уборке Пархоменко в пресс-службе администрации Волгограда

Кучами мусора спустя 20 дней после открытия зарос и детско-юношеский центр в Центральном районе Волгограда. Администрация Волгограда объяснила большое количество мусора, скопившегося на территории городского детско-юношеского центра. Строительный хлам и пластиковая тара оказались во дворе ГДЮЦа из-за нерадивых торговцев и талых вод, уверены в мэрии.