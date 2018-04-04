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Энергетики МРСК Урала провели ряд стратегических встреч по подхвату энергосбытовых функций
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Энергетики МРСК Урала провели ряд стратегических встреч по подхвату энергосбытовых функций 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала» Дмитрий Вялков, заместитель генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Урала» Сергей Бондаренко и заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала «Свердловэнерго» Иван Кокшаров вчера провели встречу с коллективом АО «Роскоммунэнерго» по рабочим вопросам подхвата электросетевой компанией сбытовых функций. Руководителям подразделений лишенного статуса гарантирующего поставщика АО «Роскоммунэнерго», коллектив которых переходит на работу в филиал «МРСК Урала»-«Свердловэнерго», были озвучены даты и порядок перевода сотрудников на работу в вновь создаваемый в электросетевой компании департамент «Тагилэнергосбыт». Также энергетики «МРСК Урала» ответили на все организационные вопросы коллектива АО «Роскоммунэнерго» и очертили круг приоритетных задач на сегодня.
Так, топ-менеджеры электросетевой компании подчеркнули, что сейчас общие усилия энергетиков должны быть направлены на то, чтобы сделать процесс обслуживания клиентов, в части реализации сбытовой функции, максимально открытым и удобным. Также необходимо не допустить дестабилизации ситуации на розничном рынке электроэнергии при оплате потребителями за потребленную электроэнергию Нижнего Тагила и Невьянска. Кроме этого, энергетики «МРСК Урала» провели рабочую встречу и в Администрации Нижнего Тагила под руководством заместителя Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству Вадима Кулика. На нее были приглашены представители бюджетных организаций Нижнего Тагила и Невьянска, а также руководителями управляющих компаний по вопросам перезаключения договоров электроснабжения с ОАО «МРСК Урала». Представителям данных категорий был озвучен порядок и сроки переоформления документов. Так, представителям бюджетных организаций и управляющим компаниям необходимо в ближайшее время переоформить договоры электроснабжения и заключить их с ОАО «МРСК Урала». Оферты договоров в адрес бюджетных организаций будут направлены в срок до 12 апреля, а процесс переоформления документов с иными юридическими лицами начнется с 16 апреля. Отдел по работе с юридическими лицами Департамента «Тагилэнергосбыт» филиала «Свердловэнерго» всегда готов ответить по телефону (3435) 230-029. Вопросами заключения и расторжения договоров с бюджетными организациями занимается специалист: Деловая Ирина Викторовна, моб. тел. +7 (912) 045-48-48, Delovaya-IV@se.mrsk-ural.ru. Для физических лиц перезаключение договоров не является обязательной процедурой. За март 2018 года счета абонентам будут выставлены еще прежней компанией — АО «Роскоммунэнерго». Их оплата должна быть произведена в обязательном порядке, но только за отчетный месяц март 2018 года. Энергетики «МРСК Урала» акцентируют внимание потребителей не производить авансовые платежи за апрель 2018 года на счета АО «Роскоммунэнерго» в связи с лишением компании статуса гарантирующего поставщика. Если вы уже оплатили аванс за апрель 2018, либо у Вас есть переплата за предыдущие периоды, необходимо написать заявление в адрес АО «Роскоммунэнерго» для возврата авансового платежа. Квитанции за электроэнергию, потребленную в дальнейшем, будут выставляться уже новым гарантирующим поставщиком. Первые квитанции — за апрель текущего года — со стороны «МРСК Урала» придут абонентам до 15 мая. Внимательно необходимо следить за реквизитами и оплачивать услуги за потребленную электроэнергию только «МРСК Урала».
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