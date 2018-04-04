Казаки Северной Осетии будут дежурить на Пасху вместе с полицией 

АиФ Ставрополье: последние новости

Ставропольские подростки играли в догонялки на крыше сгоревшего дома

Из Ставрополя теперь можно летать в Санкт-Петербург

В Ставрополь на «Студенческую весну» приедут до шести тысяч человек