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Казаки Северной Осетии будут дежурить на Пасху вместе с полицией
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Казаки Северной Осетии будут дежурить на Пасху вместе с полицией 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
В Северной Осетии готовятся отпраздновать православную Святую Пасху. В пресс-службе республиканского МВД STAV.AIF.RU сообщили, что в течение двух дней полицейские РСО-Алания переходят на усиленный режим несения службы.
Обеспечивать безопасность граждан будет более 1000 полицейских, свыше 300 сотрудников Росгвардии, около сотни народных дружинников и казаков, а также работники частных охранных организаций. Также на местах проведения мероприятий проведут предварительную проверку и установят металлодетекторы. Поблизости будут дежурить патрульно-постовые наряды и экипажи ДПС.
На территории Северной Осетии находятся 33 храма и прихода Русской православной церкви, где будут проходить пасхальные богослужения 7 и 8 апреля. По предварительным оценкам, их посетят более 30 тысяч граждан. Кроме того, правоохранительные органы будут обеспечивать соблюдение порядка на 50 республиканских кладбищах, которые жители посетят, чтобы помянуть усопших.
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