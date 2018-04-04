Оренбуржец отсудил компенсацию за упавшую с крыши глыбу снега

Оренбуржец получит денежную компенсацию за упавший на голову с крыши снег со льдом. Об этом сообщает пресс-служба Центрального райсуда.

На голову возвращавшегося домой оренбуржца обрушился снег со льдом с крыши дома. Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали в ОКБ №1, где он провел около двух суток в реанимационном отделении. После случившегося истец неоднократно терял сознание, его мучили сильные головные боли, тошнота и слабость.

Полученные травмы привели к обострению хронического заболевания — ишемической болезни сердца. В результате чего он длительное время провел на лечении в стационаре.

Суд пришел к выводу о том, что истцу причинили легкий вред здоровью. Это произошло в результате бездействия должностных лиц ООО «УКЖФ „Южная“, не осуществивших своевременную уборку снега.

Управляющей компания выплатит сумму морального вреда в размере 40 000 рублей, расходы на лечение и медицинские препараты, а также штраф в размере 22 000 рублей.