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Оренбуржец отсудил компенсацию за упавшую с крыши глыбу снега
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Оренбуржец отсудил компенсацию за упавшую с крыши глыбу снега 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Оренбуржец получит денежную компенсацию за упавший на голову с крыши снег со льдом. Об этом сообщает пресс-служба Центрального райсуда.
На голову возвращавшегося домой оренбуржца обрушился снег со льдом с крыши дома. Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали в ОКБ №1, где он провел около двух суток в реанимационном отделении. После случившегося истец неоднократно терял сознание, его мучили сильные головные боли, тошнота и слабость.
Полученные травмы привели к обострению хронического заболевания — ишемической болезни сердца. В результате чего он длительное время провел на лечении в стационаре.
Суд пришел к выводу о том, что истцу причинили легкий вред здоровью. Это произошло в результате бездействия должностных лиц ООО «УКЖФ „Южная“, не осуществивших своевременную уборку снега.
Управляющей компания выплатит сумму морального вреда в размере 40 000 рублей, расходы на лечение и медицинские препараты, а также штраф в размере 22 000 рублей.
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