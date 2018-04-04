Антирейтинг крупнейших компаний‑должников за тепло обновили в Москве

Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) опубликовала список управляющих компаний-должников в столице, три из них задолжали за тепловую энергию порядка 500 миллионов рублей каждая, говорится в сообщении пресс-службы ПАО «МОЭК».

МОЭК продолжает публикацию списка компаний, чья задолженность за тепловую энергию ставит под угрозу надежное теплоснабжение жилого сектора Москвы

«Антирейтинг компаний-должников» по итогам 2017 года возглавили АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства», ООО «Управляющая компания „Дом-Мастер“ и ООО „Управляющая компания ЮНИ-ДОМ“ с задолженностью перед ПАО „МОЭК“ более 500 миллионов рублей каждая. ООО „Управляющая компания „Дом-Мастер“ и ООО „Управляющая компания ЮНИ-ДОМ“ по сравнению с предыдущим антирейтингом, опубликованным в октябре 2017 года в начале отопительного сезона 2017-2018, сохранили свои лидерские позиции среди крупнейших управляющих компаний-неплательщиков“, — говорится в сообщении.

Антирейтинг информирует городское сообщество о реальном состоянии платежной дисциплины и масштабах средств, которые управляющие компании собирают с потребителей и не доводят до ресурсоснабжающих компаний. При этом практика показывает, что подавляющее большинство жителей в срок и полностью оплачивают коммунальные счета. Список сгруппирован по нескольким разделам в зависимости от величины задолженности.

»Цель проекта «Антирейтинг компаний-должников» — предотвратить развитие кризисных ситуаций в зонах ответственности неплательщиков. Поэтому МОЭК ведет активную работу по повышению платежной дисциплины и взысканию задолженности, используя все возможные правовые механизмы, включая судебные иски и заявления о банкротстве в отношении недобросовестных потребителей», — отметил управляющий директор ПАО «МОЭК» Денис Башук.

С антирейтингом можно ознакомиться на портале «МОЭК онлайн».