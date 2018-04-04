Ещё
Антирейтинг крупнейших компаний‑должников за тепло обновили в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Антирейтинг крупнейших компаний‑должников за тепло обновили в Москве 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) опубликовала список управляющих компаний-должников в столице, три из них задолжали за тепловую энергию порядка 500 миллионов рублей каждая, говорится в сообщении пресс-службы ПАО «МОЭК».
МОЭК продолжает публикацию списка компаний, чья задолженность за тепловую энергию ставит под угрозу надежное теплоснабжение жилого сектора Москвы.
«Антирейтинг компаний-должников» по итогам 2017 года возглавили АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства», ООО «Управляющая компания „Дом-Мастер“ и ООО „Управляющая компания ЮНИ-ДОМ“ с задолженностью перед ПАО „МОЭК“ более 500 миллионов рублей каждая. ООО „Управляющая компания „Дом-Мастер“ и ООО „Управляющая компания ЮНИ-ДОМ“ по сравнению с предыдущим антирейтингом, опубликованным в октябре 2017 года в начале отопительного сезона 2017-2018, сохранили свои лидерские позиции среди крупнейших управляющих компаний-неплательщиков“, — говорится в сообщении.
Антирейтинг информирует городское сообщество о реальном состоянии платежной дисциплины и масштабах средств, которые управляющие компании собирают с потребителей и не доводят до ресурсоснабжающих компаний. При этом практика показывает, что подавляющее большинство жителей в срок и полностью оплачивают коммунальные счета. Список сгруппирован по нескольким разделам в зависимости от величины задолженности.
»Цель проекта «Антирейтинг компаний-должников» — предотвратить развитие кризисных ситуаций в зонах ответственности неплательщиков. Поэтому МОЭК ведет активную работу по повышению платежной дисциплины и взысканию задолженности, используя все возможные правовые механизмы, включая судебные иски и заявления о банкротстве в отношении недобросовестных потребителей», — отметил управляющий директор ПАО «МОЭК» Денис Башук.
С антирейтингом можно ознакомиться на портале «МОЭК онлайн».
РИАМО: последние новости
Озерные чайки и певчие дрозды прилетели в Москву Активист отметил работу властей Подмосковья в ситуации с полигоном «Кучино» «Девочка в розовом» из Волоколамска вместе с семьей отправится на экскурсию в Голландию
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина будет задерживать все крымские суда264
Япония заявила протест России150
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»85
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек105
Бориса Джонсона поймали на лжи о России247
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
00:28
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»
Происшествия
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение