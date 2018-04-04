Стартовал второй этап разработки Стратегии города Ростова-на-Дону на период до 2035 года

Напомним, в настоящее время активно ведётся разработка Стратегии социально-экономического развития донской столицы до 2035 года.

В рамках исполнения первого этапа муниципального контракта на разработку Стратегии подрядчиком — Ростовским Государственным Экономическим Университетом проведен анализ развития основных отраслей городского хозяйства за последние 5 лет, помимо этого состоялись общественные обсуждения Стратегии в каждом районе города с привлечением представителей бизнеса и научного сообщества.

В ходе анализа были изучены уровень достижения ранее поставленных целевых показателей реализации Стратегии до 2025 года, а также динамика основных показателей различных секторов социальной, экономической и пространственной сфер города. Кроме того, эксперты провели сравнительный анализ индикаторов социально-экономического развития Ростова с показателями городов-миллионников и крупными городами ЮФО.

— Все это позволило выявить основные позитивные тенденции в развитии города, определить ключевые конкурентные преимущества и проблемы в различных секторах социально-экономической системы городского хозяйства, выделить основные внешние тренды, возможности и угрозы устойчивому развитию южной столицы в стратегической перспективе, — сказала директор Департамента экономики города.

Говоря о следующем этапе разработке Стратегии, Светлана Камбулова отметила, что теперь необходимо определить систему целей города и выделить механизмы их достижения. По ее словам, фундаментом, основой построения Стратегии является миссия.

— Миссия — это предназначение города, она основывается на ценностях, которые воспринимаются и разделяются обществом, бизнесом и органами власти, — добавила Светлана Камбулова. — После того, как будет сформулирована миссия и вытекающие из нее ключевые цели и показатели документов долгосрочного стратегического планирования, мы организуем обсуждения второго блока Стратегии через все доступные каналы связи в Интернет-пространстве и на различных публичных площадках Ростова.

Глава Администрации города подчеркнул принципиальную важность участия представителей бизнес-сообщества, научной сферы и общественности.

— Стратегия — базовый документ стратегического планирования муниципалитета. Мы вместе пишем масштабный план развития Ростова будущего. На каждом этапе крайне важно не только анализировать и систематизировать собранную информацию, но и понимать, каким горожане видят наш город к 2035 году. Сегодня мы хотим слышать всех, поэтому я призываю каждого принимать участие в публичных обсуждениях Стратегии 2035.