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Законопроект о явке в военкомат без повестки одобрен Думой в первом чтении
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Законопроект о явке в военкомат без повестки одобрен Думой в первом чтении 

Lenta.ru 49 минут назад
Фото: Lenta.ru
Законопроект о внесении изменений в порядок вручения повестки в военкомат одобрен Госдумой в первом чтении. «За» проголосовал 341 депутат, один воздержался. Об этом сообщается на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.
Согласно проекту закона, повестки можно будет рассылать заказным письмом по почте с уведомлением о вручении по месту жительства или по месту работы. Она считается врученной, если ее получил не только сам призывник, но и любой его родственник. Также мужчине призывного возраста придется явиться в военкомат, даже если он не получил повестку. Если он не сделает этого до следующего призыва, то станет уклонистом.
Если призывник получил повестку после той даты, которая указана в бумаге, то он обязан явиться на призывной пункт в течение трех дней. Если повестка получена после окончания призыва, то появиться в военкомате надо до начала следующего призыва. Неявка без уважительных причин или отказ от получение повестки будут считаться уклонением от военной службы.
Автор законопроекта — первый зампердседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. В пояснительной записке он указал, что принятие документа позволит решить проблему неявки в военкомат. Согласно указанным в документе цифрам, на 1 января 2017 года призывные пункты не досчитались около 170 тысяч человек.
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