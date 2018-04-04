День Победы–2018 в Перми: парад, фейерверк, фронтовой кинотеатр и выступление Ларисы Долиной

Празднование 9 мая в 2018 году, по традиции, начнется в 10:00 на Октябрьской площади с торжественного прохождения войск пермского гарнизона и закончится фейерверком в 23:00. За несколько дней до Дня Победы в Перми будут проходить репетиции парада.

Репетиции парада состоятся 3 и 7 мая с 19:00 и до 23:00 (7 мая — с участием с участием военной техники). На время репетиций и самого парада центра города будут перекрывать. Однако плана перекрытия улиц пока нет. Он появится после заседания оргкомитета по подготовке торжественных мероприятий к 9 мая, который состоится в ближайшее время, сообщили 59.ru в мэрии.

Начнется празднование 9 мая с традиционного пролога — перед пермяками выступят танцевальные коллективы. Затем по Октябрьской площади пройдёт 26 единиц военной техники. В параде примет участие 1638 человек.

По главным улицам Перми пройдет и «Бессмертный полк». Горожане с портретами своих близких, воевавших в Великой Отечественной войне, будут идти по Комсомольскому проспекту, Октябрьской площади, улице Ленина. Завершится шествие у Театра-Театра.

— На городской эспланаде появятся две интерактивные площадки. В зоне «Фронт» горожане смогут посетить фронтовой кинотеатр, фотоателье, музей боевой техники. В зоне «Тыл» — побывать в эвакуационном госпитале, посмотреть, как дрессируют собак, спеть душевные шлягеры на площадке «Песни Победы», — рассказали в мэрии Перми.

У Театра-Театра 9 мая праздничные мероприятия будут проходить с 10:00. В 21:00 на главной сцене для пермяков споет известная российская артистка Лариса Долина со «специальной программой».

Завершится День Победы фейерверком «Салют Победы», который запустят в 23:00 на Чернышевского, 2.

В прошлом году мы вели онлайн-трансляцию с 9 мая. В этом году мы также будем следить за праздничными мероприятиями в режиме онлайн.