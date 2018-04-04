Баню-сауну «Свеаборг» в Рязани прикрыли по решению суда

2 апреля Октябрьским районным судом вынесено постановление о признании индивидуального предпринимателя Бычкова виновным в административном правонарушении, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора

Установлено, что баня-сауна «Свеаборг» работает в цокольном этаже жилого дома. В силу «Санитарно-эпидемиологические требования» бани, сауны должны размещаться в отдельно стоящих зданиях. Не допускается оборудование бань (саун) в многоквартирных жилых домах. Данное правонарушение посягает на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие граждан.

Решением суда баня-сауна «Свеаборг» приостановила свою деятельность сроком на 30 суток.

Постановление вступило в законную силу.