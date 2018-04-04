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Баню-сауну «Свеаборг» в Рязани прикрыли по решению суда
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Баню-сауну «Свеаборг» в Рязани прикрыли по решению суда 

АиФ Рязань 43 минуты назад
Фото: МедиаРязань
2 апреля Октябрьским районным судом вынесено постановление о признании индивидуального предпринимателя Бычкова виновным в административном правонарушении, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
Установлено, что баня-сауна «Свеаборг» работает в цокольном этаже жилого дома. В силу «Санитарно-эпидемиологические требования» бани, сауны должны размещаться в отдельно стоящих зданиях. Не допускается оборудование бань (саун) в многоквартирных жилых домах. Данное правонарушение посягает на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие граждан.
Решением суда баня-сауна «Свеаборг» приостановила свою деятельность сроком на 30 суток.
Постановление вступило в законную силу.
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