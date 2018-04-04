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Ростех проведет серию семинаров по соблюдению антикоррупционного законодательства
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Ростех проведет серию семинаров по соблюдению антикоррупционного законодательства 

Ростех 2 часа назад
Фото: Ростех
Госкорпорация Ростех проводит семинары, посвященные исполнению требований законодательства по противодействию коррупции на предприятиях холдинговых компаний. Занятия пройдут с 4 по 5 апреля на площадке обучающего центра предприятия «РТ-Комплектимпекс».
Учебная программа рассчитана на широкий круг слушателей: специалистов подразделений безопасности (служб экономической безопасности), корпоративных юристов, специалистов кадровых подразделений — и включает методологические основы подготовки должностных лиц.
Мероприятия проводятся с целью обновления и систематизации знаний в области противодействия коррупции работников Корпорации, являющихся должностными лицами, и повышения уровня их профессиональной компетенции в рамках антикоррупционных действий.
Выступая с приветственным словом, руководитель направления по противодействию коррупции Владимир Верютин отметил, что в Госкорпорации совершенствуется практика организации мониторинга антикоррупционной деятельности холдингов и организаций прямого управления (ОПУ). «Анализ представленных отчетов холдингов и ОПУ за 2017 год по линии противодействия коррупции свидетельствует о положительной тенденции в совершенствовании антикоррупционных мер в организациях Корпорации», — подчеркнул Владимир Верютин.
В качестве приглашенных спикеров на семинаре выступят: референт управления Президента РФ по вопросам противодействия коррупции Виталий Белинский; старший прокурор управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры Российской Федерации Михаил Венецкий; старший прокурор управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры Российской Федерации Дмитрий Попов; эксперт по вопросам корпоративной безопасности компании и управления экономическими рисками, полковник юстиции Вячеслав Панкратьев; руководитель направления по противодействию коррупции департамента безопасности Госкорпорации Ростех Владимир Верютин; главный советник организационно-аналитического департамента управления Президента РФ по вопросам противодействия коррупции Андрей Ильин; директор департамента закупочной деятельности Госкорпорации Ростех Татьяна Гололобова.
Всего в 2018 году обучение прошли уже 133 специалиста. По окончании семинара всем слушателям вручаются удостоверения о повышении квалификации. В ближайшие месяцы, мае и июне, запланировано проведение еще четырех семинаров.
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