«Сезонный» праздник с хороводами и плясками устроили на Михалковской

Мероприятие «Закликание весны» состоялось 25 марта в центре «Радость» на Михалковской улице. Праздник по сложившейся традиции провели в хореографической студии «Эксклюзив». Об этом рассказал один из устроителей.

— Участники водили весенние хороводы, закликали птиц, пели и плясали, мастерили и украшали разноцветными птицами деревья, — сообщил представитель пресс-службы центра «Радость».

Кроме того, каждый из собравшихся получил от организаторов оригинальный сладкий сувенир — печёных жаворонков. (ео)