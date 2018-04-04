Ещё
«Сезонный» праздник с хороводами и плясками устроили на Михалковской
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Сезонный» праздник с хороводами и плясками устроили на Михалковской 

Управа района Коптево города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Мероприятие «Закликание весны» состоялось 25 марта в центре «Радость» на Михалковской улице. Праздник по сложившейся традиции провели в хореографической студии «Эксклюзив». Об этом рассказал один из устроителей.
— Участники водили весенние хороводы, закликали птиц, пели и плясали, мастерили и украшали разноцветными птицами деревья, — сообщил представитель пресс-службы центра «Радость».
Кроме того, каждый из собравшихся получил от организаторов оригинальный сладкий сувенир — печёных жаворонков. (ео)
Управа района Коптево города Москвы: последние новости
Воспитанники центра «Радость» готовятся к масштабному конкурсу «Звучит Москва» Стал известен график встреч руководящего состава ОМВД России по району Коптево с населением День рождения Веры Чаплиной отметят на Михалковской просмотром мультфильмов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина будет задерживать все крымские суда274
Япония заявила протест России150
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»86
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек108
Бориса Джонсона поймали на лжи о России248
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
00:28
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»
Происшествия
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение