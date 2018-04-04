УК отремонтировала подъезд дома в Сергиево‑Посадском районе по требованию Госжилинспекции

Госжилинспекция Московской области провела проверку по обращению жительницы дома в поселке Реммаш Сергиево-Посадского района Подмосковья и предписала управляющей компании отремонтировать подъезд, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Как пояснил руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков , в ведомство поступило обращение жительницы многоквартирного дома, вдовы участника Великой Отечественной войны о неудовлетворительном состоянии лестничной клетки в пятом подъезде дома №9 на улице Юбилейной в поселке Реммаш. В ходе внеплановой проверки инспекторы обнаружили ненадлежащее содержание жилого дома: выявлено частичное разрушение штукатурного слоя стен и потолка лестничной клетки.

«В результате ООО «УК Реммаш» было выдано предписание надзорного ведомства о проведении ремонта. Управляющая организация в установленный в предписании срок отчиталась об исполнении всех необходимых работ в полном объеме», — говорится в сообщении.