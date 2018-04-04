Дворник нашел гранату во дворе на северо‐востоке Москвы 

Уроженец Узбекистана убирал двор жилого дома на Палехской улице столицы и обнаружил гранату. Боеприпас лежал под слоем снега, сообщил телеканалу «360» источник в правоохранительных органах.
В полицию 48-летний дворник обратился 3 апреля спустя 20 минут после находки. На место приехали кинологи и саперы. Так как снаряд был найден во второй половине дня, его разминирование отложили до 4 апреля.
Источник уточнил, что о случившемся уже знают в прокуратуре и межрайонном отделе СК.
Житель Оренбуржья остался без кистей рук после взрыва гранаты. Опасный боеприпас молодой человек нашел в поселке Авиагородок. Устройство сработало, когда он попытался его разобрать.