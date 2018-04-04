Насколько опасны для пассажиров граффити на поездах

Формально молодые люди были задержаны за то, что переходили железнодорожные пути в неположенном месте. Это уже позже, когда правонарушителей доставили в дежурную часть Витебского отдела МВД для составления протокола, у них обнаружили баллончики с краской. Впрочем, они отделались, как говорится, легким испугом. Максимальное наказание, которое сейчас ожидает эту группу — штраф в размере 5000 рублей за «действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте и метрополитене».

На самом деле ущерб, который наносят граффитисты железнодорожному транспорту, измеряется миллионами рублей. По официальным оценкам ведомства, только за минувший год этот ущерб составил пять миллионов. Но вот что интересно: несмотря на это, парки отстоя поездов, а их в пригородах Санкт-Петербурга насчитывается около 60, охраняются из рук вон плохо. Во всяком случае, члены сообщества граффитистов на транспорте, или, как они сами себя называют, бомберы, проникают сюда легко.

— Для них это своего рода спорт, — рассказывает начальник отдела управления МВД на транспорте Руслан Киртадзе. — Когда начинаешь выяснять, что же привлекает неглупых молодых людей к этому полукриминальному увлечению, большинство говорят одно слово: атмосфера.

Сегодня в Петербурге райтеры разрисовывают стены домов, бомберы упражняются в вагонах. Причем действуют весьма хитро: они понимают, что одно неловкое движение может перевести их «искусство» в ранг уголовно наказуемого деяния, например, повреждение осветительных фонарей на составе или закрашивание окон в кабине машиниста, что создает реальную угрозу безопасности движения поездов. Аэто уже уголовное дело. Статья «вандализм», применяемая в таком случае, грозит реальным лишением свободы на срок до двух лет. Доказать факт вандализма бывает непросто. Правоохранителям приходится отслеживать закрытые группы в соцсетях, тратить немалые средства на «охоту» за бомберами, чтобы суметь взять их с поличным. А еще стараться предотвратить особую удаль бомберов — создание так называемых «трейн-бомб»: это когда граффитист или его сообщник нарочно срывает стоп-кран, чтобы успеть расписать вагон в считанные минуты.

Сотрудники управления МВД на транспорте поясняют, что в течение года случаются несколько сотен бомберских выходок. Евгений Стасишин, начальник Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу, даже обратился к бомберам в соцсетях с призывом одуматься. Все-таки Санкт-Петербург — культурная столица нашей страны, написал он в своем обращении, и не дело, когда первое впечатление о городе приезжие получают от таких вот росписей. Кроме того, напоминает глава ведомства, судимость по статье «вандализм» может в значительной степени помешать дальнейшей карьере молодого человека. Примеры такие у полиции есть.

Впрочем, одними запретами и угрозой наказания с молодежным движением справиться невозможно. Сотрудники отдела Руслана Киртадзе считают, что энергию бомберов железнодорожное ведомство вполне могло бы использовать в мирных целях. Например, устраивая узаконенные состязания граффитистов или поручая бомберам расписывать старые вагоны.