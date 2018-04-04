Вам этажом ниже. Высотная застройка Твериц: компромисс не принят

Несколько десятков жителей частного сектора Твериц в Заволжском районе Ярославля провели 31 марта сход.

Как и на слушаниях в прошлом году, они протестовали против планов застройки окрестных мест многоэтажными домами. Альтернативные точки зрения высказали владельцы земли под строительство и чиновники городской власти. Судя по развитию событий, финальная точка в противостоянии будет поставлена очень скоро.

Говорит «истец»

Напомним предысторию. Вдоль улиц Маяковского и Университетской, что в Тверицах, компания-застройщик планирует возвести 16 домов по 18 этажей, два детских сада на 330 и 150 мест, школу на 900 учащихся, а также поликлинику, несколько многоэтажных надземных парковок и автозаправочную станцию. Жить в новом микрорайоне, согласно презентованному на общественных слушаниях в августе 2017 года проекту, будут 8,2 тысячи человек.

Решительные протесты жителей частного сектора возымели некоторый эффект. Если представить, что конфликт жителей микрорайона и застройщика проходит в зале суда, то сначала нужно выслушать доводы «истца».

«Получается, что инвестор строит и продаёт квартиры, а мы становимся заложниками? О какой благоприятной среде обитания вы говорите? Вам наплевать на частный сектор. Представляете, 8 тысяч жителей и минимум две тысячи автомобилей — это бешеный поток. Сначала третий мост через Волгу постройте!» — это из дебатов на тех жарких слушаниях.

Ещё штрих. «У вас неорганизованная территория с помойками, отсутствие коммуникаций, головная боль для нашего района», — так охарактеризовал частный сектор глава администрации Заволжского района Ярославля Андрей Мамонтов

И такая барская тональность, по сути, добавила веса аргументам «истцов», которые в течение многих лет облагораживали территорию за свой счёт, да и газ подводили также на свои деньги.

«Мы хотим привлечь внимание властей к транспортной проблеме Заволги, которая не решается много лет, а численность жителей ввиду строительства домов возрастёт, и она усугубится», — отметил один из организаторов схода Владимир Смирнов

Промежуточным итогом стало решение мэрии создать рабочую группу для доработки проекта «с учётом мнения жителей».

А теперь — «ответчик»

Нынешнее положение дел стало ясно из объяснений, которые дал участникам схода представитель городской власти.

«Нельзя подвести ни застройщика, ни обманутых дольщиков, которым предназначаются квартиры в будущем микрорайоне. С точки зрения закона к заказчику строительства претензий нет, всё сделано в строгом соответствии с действующими нормами, — рассказал заместитель мэра Ярославля по взаимодействию с общественностью Вячеслов Гаврилов. — Но обсуждать снижение этажности — можно и нужно. Застройщик сам предложил вариант — строить девятиэтажки. Будем и дальше искать компромисс».

Участники схода вполне предсказуемо подтвердили свою прежнюю позицию и поставили подписи под обращением к мэру Ярославля Владимиру Слепцову с требованием остановить проект высотной застройки.

Самое время дать ответ на главный вопрос: почему вообще возникла идея застройки этого пустыря? Что скажет «сторона обвинения»? А всё дело в том, что проект многоэтажной застройки был разработан по заказу и на средства нескольких сотен членов двух ЖСК: «12 Квартал» и «На Гражданской». А созданы были эти жилищно-строительные кооперативы обманутыми дольщиками двух долгостроев. Члены ЖСК дополнительно собирали деньги на достройку домов: под такую цель и были созданы эти юридические лица. Далее, по закону Ярославской области «О бесплатном предоставлении в собственность юридических лиц земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности», мэрия Ярославля компенсировала эти затраты земельным участком: выбор пал на Тверицы.

«Эти 26 гектаров в Заволжском районе прежде выставлялись на торги несколько раз. Но интерес к ним появился только после того, как мы его «причесали», получили все технические условия и разработали проект планировки территории, который, как оказалось, не устроил местных жителей, — разъяснила председатель ЖСК «12 квартал» Елена Колёскина. — Проект разработан в строгом соответствии с законодательством. Оснований его не принимать нет. Есть пожелания о понижении этажности, но тогда нужны деньги на доработку проектной документации. У обманутых дольщиков этих денег больше нет. В мэрии обещали, что сами доработают проект».

Скорее всего, будет принято непростое, но в той или иной степени учитывающее интересы сторон решение: проект утвердить с корректировкой этажности — с 18 до 15. Но дальше инвестор — тот самый, который выкупит «землю раздора» и начнёт стройку — сможет при желании проявить гибкость и учесть мнение соседей из многострадального частного сектора. По грустной закономерности, одни проблемы решаются за счёт появления других.