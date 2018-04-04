Жители поселения Кокошкино бьют тревогу из-за массовой травли собак

Жители поселения Кокошкино бьют тревогу из-за догхантеров, они уверены, что эти люди стоят за массовым отравлением собак. В округе уже нашли приманки с ядом.

По свидетельствам хозяйки одного из питомцев Маргариты Влади, ее породистый зинненхаунд Ольд что-то понюхал на земле и потерял сознание. Через полчаса пса доставили в ветклинику, где его пытались реанимировать. Безуспешно, собака скончалась.

Ольд умер 24 февраля, а уже на следующий день погибли еще две собаки. Местные жители начали подсчет жертв и выяснили, что за месяц 10 человек потеряли питомцев.

Собаководы расклеили объявления о том, что в Кокошкине орудуют догхантеры. Они нашли приманки с отравой, и что-то похожее на крысиный яд.

Эксперты уже сделали заключение о том, что стало причиной смертельного отравления Ольда. «Это коктейль из четырех препаратов в определенных пропорциях», — заявила ветеринар Любовь Николаева . По ее словам, из-за состава яда питомцев не удается спасти. В 2018 году все жертвы отравления погибли.

Найденные подозрительные розовые гранулы отдали на экспертизу, жители ждут ее результатов.

Отдельное возмущение у них вызывает бездействие администрации поселка.

"Администрация к травле собак отношения не имеет никакого", — заявила глава поселения Анна Дзугкоева, добавив, что о проблеме она прочитала в Instagram.

Специалист отдела ЖКХ администрации поселка Николай Огуреев отметил, что по слухам догхантер живет в СНТ Дружба.