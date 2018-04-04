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Жители поселения Кокошкино бьют тревогу из-за массовой травли собак
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Жители поселения Кокошкино бьют тревогу из-за массовой травли собак 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Жители поселения Кокошкино бьют тревогу из-за догхантеров, они уверены, что эти люди стоят за массовым отравлением собак. В округе уже нашли приманки с ядом.
По свидетельствам хозяйки одного из питомцев Маргариты Влади, ее породистый зинненхаунд Ольд что-то понюхал на земле и потерял сознание. Через полчаса пса доставили в ветклинику, где его пытались реанимировать. Безуспешно, собака скончалась.
Ольд умер 24 февраля, а уже на следующий день погибли еще две собаки. Местные жители начали подсчет жертв и выяснили, что за месяц 10 человек потеряли питомцев.
Собаководы расклеили объявления о том, что в Кокошкине орудуют догхантеры. Они нашли приманки с отравой, и что-то похожее на крысиный яд.
Эксперты уже сделали заключение о том, что стало причиной смертельного отравления Ольда. «Это коктейль из четырех препаратов в определенных пропорциях», — заявила ветеринар Любовь Николаева. По ее словам, из-за состава яда питомцев не удается спасти. В 2018 году все жертвы отравления погибли.
Найденные подозрительные розовые гранулы отдали на экспертизу, жители ждут ее результатов.
Отдельное возмущение у них вызывает бездействие администрации поселка.
"Администрация к травле собак отношения не имеет никакого", — заявила глава поселения Анна Дзугкоева, добавив, что о проблеме она прочитала в Instagram.
Специалист отдела ЖКХ администрации поселка Николай Огуреев отметил, что по слухам догхантер живет в СНТ Дружба.
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