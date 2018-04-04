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Мастер-класс Осваиваем космос пройдет в библиотеке поселения
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Мастер-класс Осваиваем космос пройдет в библиотеке поселения 

Администрация поселения Вороновское 2 часа назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото: архив
Творческая встреча «Осваиваем космос» 12 апреля состоится в библиотеке Дома культуры «Десна» поселения Вороновское. Мероприятие смогут посетить все желающие.
— Первый апрельский мастер-класс мы решили посвятить прекрасному Дню космонавтики. Нашим юным гостям мы расскажем о том, кто и когда смог покорить небесное пространство. Кроме того, ребята поучаствуют в тематической викторине. В завершении встречи дети сделают небольшие подделки из цветной бумаги, — сообщили сотрудники библиотеки Дома культуры «Десна».
Все необходимые материалы для творческих работ предоставят организаторы.
Начало мастер-класса уточняется.
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