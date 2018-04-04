Мастер-класс Осваиваем космос пройдет в библиотеке поселения

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Творческая встреча «Осваиваем космос» 12 апреля состоится в библиотеке Дома культуры «Десна» поселения Вороновское. Мероприятие смогут посетить все желающие.

— Первый апрельский мастер-класс мы решили посвятить прекрасному Дню космонавтики. Нашим юным гостям мы расскажем о том, кто и когда смог покорить небесное пространство. Кроме того, ребята поучаствуют в тематической викторине. В завершении встречи дети сделают небольшие подделки из цветной бумаги, — сообщили сотрудники библиотеки Дома культуры «Десна».

Все необходимые материалы для творческих работ предоставят организаторы.

Начало мастер-класса уточняется.