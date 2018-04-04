В Кировском районе снесут кафе «Чинар» и «Гала»

Глава Самары Елена Лапушкина подписала постановления о сносе двух точек общепита в Кировском районе. Речь идет о кафе «Гала» и «Чинар», расположенных в соседних зданиях на улице Тувинской.

— Оба объекта возвели на этих участках незаконно. Теперь самовольные постройки снесут. Соответствующие постановления уже вступили в силу, — рассказали в администрации Самары.

Принудительный демонтаж точек общепита в период с июня по август организует департамент градостроительства.

В мэрии также ищут подрядчика для сноса незаконной постройки на пересечении Карла Маркса и проспекта Кирова. Речь идет о кафе-кальянной и автомойке рядом с шоколадной фабрикой.

Кальянный бар снесут по решению суда. Оно уже вступило в силу. Победитель аукциона выполнит демонтажные работы в течение 30 дней с момента заключения договора.