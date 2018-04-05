Samsung Galaxy J7 Duo (2018). Что «рассказало» руководство пользователя?

Появившееся в Сети руководство пользователя к Samsung Galaxy J7 Duo позволило составить представление о еще не анонсированном лидером рынка смартфонов девайсе. Предположительно известно, где станет располагаться сканер отпечатков пальцев этого телефона, сколько сенсоров будет в его основной камере и какая особенность станет отличать селфи-камеру Galaxy J7 Duo (2018).

Samsung Galaxy J7 является одним из тех Android-смартфонов среднего класса, дебюта которых пользователи ждут уже в ближайшие месяцы. Совсем недавно в Сети появлялась информация о различных моделях Galaxy J7, которые не станут сильно различаться своими техническими характеристиками. Новое сообщение, рассмотренное Космином Василе (Cosmin Vasile) на страницах ресурса phonearena.com, касается модели Galaxy J7 Duo, предполагаемое руководство пользователя к которому недавно появилось в Сети. Более того, как отмечается дополнительно, оно стало доступно для загрузки непосредственно в Samsung Download Center.

Благодаря руководству пользователя к еще не представленному телефону стало известно, что он оснащен двойной основной камерой. На передней панели девайса располагается светодиодная (LED) вспышка, что дает возможность снимать селфи даже при слабом освещении. Рассматриваемый смартфон укомплектован сканером отпечатков пальцев, но он располагается не на задней панели, а встроен в физическую кнопку Home, которая присутствует на передней панели новинки и существенно отличает ее от большинства современных девайсов.

Кроме того, еще не представленный широкой публике Samsung Galaxy J7 Duo оснащен также специальной кнопкой для голосового ассистента Bixby. Среди прочих характеристик рассматриваемого мобильного девайса — порт microUSB и 3,5-миллиметровый аудиоджек, наличие которого многих пользователей порадует. Кроме того, руководство пользователя позволяет также составить некоторое представление о том, как выглядит один из наиболее интересных смартфонов среднего класса текущего технологического сезона.

На сегодняшний день предполагается, что новый Galaxy J7 Duo выйдет на многие рынки мира. Впрочем, не исключается, что на различных рынках он будет предлагаться потребителям для приобретения под разными названиями. Вероятно также, что версии рассматриваемого девайса станут различаться между собой и техническими характеристиками. Цена еще неизвестна, и остается лишь надеяться, что она будет конкурентоспособна на современном рынке.

Дополнительные подробности были также опубликованы в заметке Адриана Диаконеску (Adrian Diaconescu) на страницах ресурса pocketnow.com. Некоторые предполагаемые технические характеристики Galaxy J7 Duo появились и в xda-developers.com.

Смартфонов среднего класса и бюджетных девайсов компания Samsung предлагает немало. Они ориентированы преимущественно на развивающиеся рынки. И в Сети внимание уделяется сейчас прежде всего тем смартфонам этой ценовой категории, которые оснащены двойными камерами.

В июне минувшего года увидела свет модель SM-J730F, представленная на рынке под названием Galaxy J7 (2017). Этот смартфон характеризуется 5,5-дюймовым дисплеем и основной камерой с единственным 13-мегапиксельным сенсором, расположенной на его задней панели. По слухам, модель SM-J720 и есть новый Galaxy J7 Duo, который, вероятно, могут по сложившейся традиции назвать J7 Duo (2018). Он станет характеризоваться сочетанием в расположенной на его задней панели камере 13-мегапиксельного сенсора с 5-мегапиксельным сенсором. Камерой рассматриваемого девайса поддерживается эффект боке, реализуемый благодаря поддержке функции «Live Focus».

Появившееся недавно в Сети руководство пользователя к рассматриваемому девайсу указывает на 8-мегапиксельное разрешение сенсора селфи-камеры Galaxy J7 Duo.

Как уже отмечалось выше, Galaxy J7 Duo оснащен физической кнопкой Home, функционирующей в качестве сканера отпечатков пальцев. Это делает маловероятным применение в экране грядущего смартфона трендового соотношения сторон 18:9 (или 18,5:9), свойственного актуальным на современном рынке мобильных девайсов «безрамочникам». Но у смартфона есть и такая особенность, которую многие пользователи воспримут как приятную. В девайсе, вероятно, найдет себе применение полузабытый съемный аккумулятор. Ведь отмечается, что и задняя крышка, и батарея могут заменяться самим пользователем, что означает — сравнительно недорогой смартфон сможет проработать дольше. Что же касается экрана новинки, то соотношение его сторон, вероятно, составит 16:9.

Чипсетом рассматриваемой новинки, вероятно, станет Exynos 7885. Galaxy J7 Duo, согласно существующим на сегодняшний день предположениям, укомплектуют четырьмя гигабайтами оперативной памяти и 32-гигабайтным встроенным накопителем. Программное обеспечение девайса будет основано на выпущенной компанией Google в минувшем году операционной системе Android 8.0 Oreo.

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