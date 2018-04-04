Очарование и сила Путина: начнем разговор с той самой веселой фотографии

Утром 19 марта по местному времени Центральная избирательная комиссия России объявила, что уже подсчитано 99,83% голосов на выборах президента России 2018 года. Действующий президент России Владимир Путин набрал 76,66% и победил на выборах. Сегодня Путин — самый привлекательный политик в мире. В глазах сторонников он предстает таинственным и смелым, жестким и нежным, решительным и мудрым. Некоторые люди говорят, что в нем можно найти все прилагательные, которые характеризуют лучшие мужские черты, и с помощью этих качеств он уже успел покорить сердца русского народа. Он похож на голливудскую звезду, но, в отличие от них, он может превратить обаяние во власть. В эту эпоху, когда общественность склонна обвинять правительство, Путин пользуется широкой общественной поддержкой. Путин — любимчик эпохи. Его очарование — результат сложившихся обстоятельств, но времена меняются, что приносит ему проблемы. Он сложный и многогранный, но, несмотря ни на что, история всегда помнит таких людей, как Путин.

Таинственный сотрудник КГБ Некогда появилась фотография, которая вызвала горячие дискуссии в СМИ. В 1988 году президент США Рональд Рейган во время визита в Советский Союз, посещая Красную площадь, вышел к местным жителям. Молодой человек в толпе с фотокамерой, перекинутой за спину, привлек внимание будущих поколений. СМИ считают, что этим переодетым в туриста молодым человеком был сотрудник КГБ Путин. Россия и США, сотрудник спецслужб и кинозвезда, два очень разных президента связаны во времени и пространстве, эти ключевые слова делают эту фотографию приятным воспоминанием. Хотя позже было проанализировано, что человек на фотографии не был Путиным, однако общественное мнение не приняло это. Противоречивые конфликты и таинственные факты всегда привлекали внимание людей. Тот факт, что человек на фотографии — не Путин, становится еще более привлекательным. Это и есть прелесть тайны.

Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев и президент США Р. Рейган на Красной площади. Москва , 31 мая 1988 г. pic.twitter.com/n82QyrKAty

— Живая История (@livinghistoryRU) 11 июля 2017 г.

Веселая фотография, о которой говорится: человек с камерой за спиной на левой стороне ошибочно воспринимался как Путин

Когда Путин впервые вышел на политическую арену, он, несомненно, обнаружил, что освещение в СМИ его фигуры почти всегда связывается с КГБ. Сверхспособности сотрудников КГБ и ореол тайны придали Владимиру Путину таинственности, а это и есть самая оригинальная черта Путина. Это очаровывающее чувство стало «золотом» для политической карьеры Путина. В своей президентской карьере, желая стать центром мира, Путин пытается сохранить свою таинственность: загадочная улыбка, его малоизвестная личная жизнь, закрытый процесс принятия решений Кремля, даже угадывание новостей и сплетен СМИ. Причина этому кроется в том, что Путин прекрасно знает, что тайна — важный источник власти.

Мягкий подход железного мужчины

Если вы поищете в интернете видео о вступлении Путина в должность на первый президентский срок, то вы будете удивлены его сентиментальной, тонкой, даже стеснительной неуверенностью, что полностью не совпадает с нашим пониманием Путина как сильного, уверенного в себе, всесильного человека. Возможно, уверенность Путина не родилась вместе с ним. Возможно, что молодой Путин глубоко переживал бремя управления страной в сложный период, но уже тогда он был полон решимости.

После распада Советского Союза Россия испытала десятилетие хаоса, экономического спада, социальных волнений, страна ослабла и была на грани краха. В этот момент появился необычный молодой человек. Во время войны в Чечне , он лично поехал на передовую к солдатам. Борьба с терроризмом началась с его фразы «мочить террористов в сортирах» (позже Путин сказал, что эти слова были неподходящими, но содержание является правильным — примечание автора). В годы пребывания у власти он снова воссоздал государственную власть, и он разгромил «антигосударственные устремления новых олигархов».

Президент РФ Владимир Путин (слева) и первый Президент РФ Борис Ельцин (справа)

Русские поклоняются сильному, железный образ Путина контрастирует с Ельциным. Хотя в то время ситуация в российской экономике была сложной, общественность поддержала идеи Путина, и доверие к нему росло изо дня в день. В то время, когда Россия переживала кризис и не знала, как выйти из сложившейся ситуации, Путину на удивление удалось ответить правильно на ожидания людей.

После восстановления общественного порядка Путин обратил свой взгляд на простых граждан. Воспользовавшись высокими ценами на нефть в начале XXI века, Путин продвинул налоговую реформу, финансовую реформу, земельную реформу, реформу системы пенсионного обеспечения, реформу природных ресурсов, жилищную реформу и реформу трудовых отношений. Экономика России приобрела новый облик, и жизнь людей постепенно начала улучшаться.

В западных странах успешным политикам нужен образ поднимающегося солнца: Кеннеди, Рейган, Обама — все они харизматичные лидеры. Чтобы обогатить свой имидж, Путин также показал общественности свою многогранную жизнь. Итак, мы увидели, как он едет на коне с голым торсом, садится на тигров, летает на самолете, играет в хоккей, поет советские песни и улыбается с собаками на руках. Кто-то даже написал песню для Путина. Все девушки пели, что «мы выйдем замуж за такого как Путин». Дети также высоко оценили великие достижения Путина. Сильный, решительный и смелый, Путин — любимый русскими правитель. Он выходит за рамки представления о типичных российских политиках. Даже если правительство полно недоверия, народ все-таки готов поверить, что Путин — совсем другой человек и готов голосовать за него.

Лишь часть Петра Великого

Петр Великий — самая любимый исторический деятель Путина. 300 лет назад Петр Великий был преисполнен решимости реформировать и расширить русскую землю. Он сделал Россию странной и эксцентричной страной, превратив ее в континентальную империю. В последующие годы Россия разгромила Наполеона и Гитлера, и тогда страна стала великой державой и достигла своего пика в период Советского Союз. Тогда СССР был мировым гегемоном. Однако, процветание всегда оборачивается крахом, и это объективная закономерность. Амбиции Советского Союза в итоге разрушили страну. Россия, рожденная из развалин Советского Союза, не только потеряла статус гегемона, но и рисковала стать «страной третьего уровня». Страна в замешательстве и хочет найти свое место в мире.

С перестройкой внутреннего порядка и восстановлением экономики Путин начал двигаться вверх. Он подавил внутренние волнения и сделал страну более целостной. Он содействовал интеграции Европы и Азии и старался, чтобы Россия могла и дальше полагаться на «постсоветское пространство», чтобы стать «независимым полюсом мира». Россия — гордая страна, и русские гордятся своей великолепной историей. Это также означает, что «омоложение великой державы» может быть неисчерпаемым политическим ресурсом для Путина.

Очарование Путина достигло пика во время своего третьего президентства, а возвращение Крыма сделало Путина национальным героем России. Экономические трудности уже не могут сдержать Путина. Чтобы восстановить славу сверхдержавы, русский народ сказал, что они предпочтут выстоять и преодолеть экономические трудности: «Я не боюсь санкций. Если мы выстояли во Второй мировой войне, то сможем преодолеть и эти трудности».

Путин очень похож на своего кумира Петра Великого, но не совсем. Россия, управляемая Петром Великим, пришла в Европу. Из-за ряда событий, таких как украинский кризис и «вмешательство в выборы в США», отношения России с западным миром находятся в состоянии напряженности. В глазах многих простых русских Запад давно «преследовал» Россию, и только Путин может их защитить.

Лучшие времена, худшие времена

Путину не нужно стремиться к власти, он сам олицетворяет власть. Его таинственность, ирония, мягкость и такое уникальное обаяние — и есть мощная сила. Именно поэтому Путин отличается от других политиков. В условиях экономической депрессии, народ смотрит с презрением на других политиков, парламентариев и даже правительство, однако Путин все еще имеет высокий рейтинг — почти 80% населения поддерживает его. Герой создается временем, очарование Путина тоже продукт времени. Без суматохи в первые дни распада Советского Союза Путин, возможно, не имел бы такого статуса, как сегодня.

Для Путина это лучшее время. Мы стали свидетелями трещины в западно-либеральном международном порядке. Конкуренция между крупными державами и даже конфронтация усилилась. Путин может использовать военную мощь России и сильную дипломатию, чтобы добиться статуса великой державы и осуществить мечты о возрождении страны. В то же время, можно сказать, что для Путина это худшее время. Новая технологическая революция процветает. Китай , США, Европа и Япония имеют самые передовые технологии. Россия значительно отстает, и в стране практически нет инновационной индустрии.

Как Путин, который вступил в четвертый президентский срок, продолжит свою политическую жизнь и как подойдет к новым возможностям и решению проблем? Как он планирует лучшее будущее для России? Давайте подождем и посмотрим.

Автор — исследователь Института современных международных отношений КНР