В ДК Дружба пройдёт весенний бал

Фото ДК «Дружба» архивное

В следующую субботу жителей и гостей поселения Вороновское приглашают посетить бал.

Тематическое весеннее мероприятие «В кружении вальса» состоится в Доме культуры «Дружба» поселения Вороновское. Об этом сообщается на официальной странице культурного учреждения в социальных сетях.

Насладиться выступлением участников клуба исторических бальных танцев и возможно стать участником зимнего бала могут все желающие.

Принять участие в танцевальном вечере и насладиться выступлением участников клуба исторических бальных танцев может каждый желающий, вход на бал свободный.

Отметим, что танцевать участники бала будут в костюмах в стиле XVIII века.

Мероприятие состоится 14 апреля по адресу: ДК «Дружба».п. ЛМС, мкр-н Центральный, д.16 стр.1. Сбор гостей в 14.00. Начало бала в 15.00.