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В ДК Дружба пройдёт весенний бал
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В ДК Дружба пройдёт весенний бал 

Администрация поселения Вороновское 2 часа назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото ДК «Дружба» архивное
В следующую субботу жителей и гостей поселения Вороновское приглашают посетить бал.
Тематическое весеннее мероприятие «В кружении вальса» состоится в Доме культуры «Дружба» поселения Вороновское. Об этом сообщается на официальной странице культурного учреждения в социальных сетях.
Насладиться выступлением участников клуба исторических бальных танцев и возможно стать участником зимнего бала могут все желающие.
Принять участие в танцевальном вечере и насладиться выступлением участников клуба исторических бальных танцев может каждый желающий, вход на бал свободный.
Отметим, что танцевать участники бала будут в костюмах в стиле XVIII века.
Мероприятие состоится 14 апреля по адресу: ДК «Дружба».п. ЛМС, мкр-н Центральный, д.16 стр.1. Сбор гостей в 14.00. Начало бала в 15.00.
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