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Житель Саратовской области прислал юной грязовчанке порно в социальных сетях
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Житель Саратовской области прислал юной грязовчанке порно в социальных сетях 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Уголовное дело возбуждено в отношении 20-летнего жителя Саратовской области. Мужчина подозревается в распространении порнографии в Вологодской области.
Как выяснили следователи, прошлой осенью подозреваемый познакомился в социальной сети с 16-летней девочкой из Грязовецкого района. В ходе переписки безработный молодой человек прислал школьнице порнографические фото— и видеоматериалы с участием другой несовершеннолетней.
Возбуждено уголовное дело по статье «Оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних». Сейчас устанавливаются все обстоятельства. Расследование уголовного дела продолжается. Мужчине может грозить до десяти лет лишения свободы.
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