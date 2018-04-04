Житель Саратовской области прислал юной грязовчанке порно в социальных сетях

Как выяснили следователи, прошлой осенью подозреваемый познакомился в социальной сети с 16-летней девочкой из Грязовецкого района. В ходе переписки безработный молодой человек прислал школьнице порнографические фото— и видеоматериалы с участием другой несовершеннолетней.

Возбуждено уголовное дело по статье «Оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних». Сейчас устанавливаются все обстоятельства. Расследование уголовного дела продолжается. Мужчине может грозить до десяти лет лишения свободы.