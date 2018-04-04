«За гранью возможного и допустимого»: пресс‐секретаря патриарха Кирилла возмутило исполнение священником «Мурки»

Пресс‐секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков прокомментировал видео, на котором священник исполняет песню «Мурка». Волков считает такое поведение недопустимым для служителя церкви. Об этом представитель Патриарха написал на своей странице в Facebook.

Неважно, чем занимаются наши собратья у себя дома, хотя надо надеяться, что в большинстве своем ничем предосудительным. Но за церковной трапезой, в присутствии других священников и мирян петь «Мурку» — ниже достоинства человека, носящего иерейский сан — отец Александр Волков.

Волков посетовал на то, что другие участники застолья похоже «еще и подпевают» священнику.

Пресс-секретаря

патриарха Кирилла расстраивает еще и то, что по подобным роликам люди судят «о всей Церкви, о всех ее священниках».

По информации пользователей социальных сетей, данный случай произошел в храме в честь иконы Божьей Матери «Троеручица» в столичном районе

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