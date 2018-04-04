Патриарх Кирилл выслал из Москвы исполнившего «Мурку» священника 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выслал архимандрита Венедикта (Циркова) из Москвы в Тираспольско-Дубоссарскую епархию после появления в интернете видеоролика, на котором Цирков исполняет песню «Мурка» в трапезной одного из московских храмов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил пресс-секретарь патриарха, священник Александр Волков.
«Патриарх Кирилл сегодня лично указал архимандриту Венедикту покинуть пределы Московской епархии и уехать в Тираспольскую, клириком которой он является. Это дисциплинарная мера. Конечно, патриарх может принимать решение относительно любого клирика церкви, но все же, сообразуясь с какими-то принятыми церковными нормами, первые решения и разбирательства должны быть проведены со стороны правящего архиерея — владыки Саввы», — отметил А. Волков.
Он добавил, что на данный момент ему неизвестно, появится ли у священника свой приход или к нему будут предприняты новые меры. До настоящего времени он был настоятелем храма Иконы Божией Матери Троеручницы.
«О том, кто теперь будет настоятелем храма, будет сообщено в обычном порядке — опубликованием указа на сайте Московской епархии», — пояснил представитель патриарха.
А. Волков также назвал поведение священнослужителя недопустимым. Ранее в соцсетях диакон Андрей Кураев распространил видеозапись, на которой архимандрит Венедикт (Цирков) поет песню «Мурка». А. Кураев отмечает, что священник исполнял композицию перед архиереем Тираспольско-Дубоссарской епархии Саввой.