Глава Можги Алексей Шишов уходит в отставку 

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Глава муниципального образования город Можга Алексей Шишов уходит в отставку. Об этом сообщает Гордума города. Причины такого решения пока не называются. Напомним, что 27 марта 2018 года глава Можгинского района Удмуртии Аркадий Вершинин также написал заявление об отставке по собственному желанию.
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