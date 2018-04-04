Ещё
Глава Можги Алексей Шишов уходит в отставку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава Можги Алексей Шишов уходит в отставку 

Комсомольская Правда 2 часа назад
Архив
Глава муниципального образования город Можга Алексей Шишов уходит в отставку. Об этом сообщает Гордума города. Причины такого решения пока не называются. Напомним, что 27 марта 2018 года глава Можгинского района Удмуртии Аркадий Вершинин также написал заявление об отставке по собственному желанию.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Замглавы администрации Ижевска покинул свой пост. Кто займете его место (кандидатура уже известна): (продолжение)
Ровно год назад на пост и.о. главы Удмуртии был назначен Александр Бречалов. За это время изменения в республике коснулись всех областей: политики и здравоохранения, дорожного строительства и жилищной политики, спорта и туризма. «Комсомолка» собрала 12 визитов, которые повлияли на развитие региона: (продолжение)
Мы продолжаем конкурс «Учись на 5!» от «Комсомолки»! Ижевские школьники смогут выиграть технику, путевку в аквапарк и другие призы. Как это сделать? Все предельно просто: (Подробности)
Это неполный текст новости
Комсомольская Правда: последние новости
В Ижевск из Иерусалима привезут Благодатный огонь Утро в Ижевске: сбой в работе Youtube, проверки пожарной безопасности и проснувшийся от спячки медведь в зоопарке В Ижевске 11 человек отравились хлором
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВСУ предостерегли от «наступления на Ростов»241
Украина будет задерживать все крымские суда521
Сестры с электродами в мозге покончили с собой38
С Самойловой приключилось ЧП в Европе33
МИД вручил украинскому дипломату ноту протеста28
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
03:04
С Самойловой приключилось ЧП в Европе
Шоу-бизнес
02:33
Путин прокомментировал ситуацию с делом Скрипаля
Политика Другое
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
00:58
Бородина ударила звезду «Дома-2» по голове
Шоу-бизнес
00:28
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»
Происшествия
00:36
Улицы столицы помоют минимум семь раз
Новости Москвы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение