Ещё
«МАВТ-винотека» купила сеть алкогольных магазинов «Магнум»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«МАВТ-винотека» купила сеть алкогольных магазинов «Магнум» 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Ведомости Урал
Челябинская компания «МАВТ-винотека» купила у екатеринбургского бизнесмена Ильи Борзенкова сеть алкогольных магазинов «Магнум», сообщает URA.RU.
«Покупку подтверждаем, сделка завершена. Планируем провести реструктуризацию, приведение сети к нашим стандартам, а также снижение цен — на 17-18% в среднем. Кроме того, планируются обновление торговых залов, проведение ремонтов, обучение персонала и внедрение наших стандартов сервиса», — рассказал изданию гендиректор «МАВТ-винотека» Петр Зуев.
Всего компания приобрела шесть магазинов, ремонты в них будут проводиться по очереди. Работы, по словам Зуева, займут порядка двух месяцев.
Rambler News Service: последние новости
Роскомнадзор может получить право блокировать сайты с порочащей честь информацией Тулеев стал депутатом парламента Кемеровской области Продажи новых автомобилей Skoda растут двузначными темпами третий месяц подряд
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп потребовал платы за Сирию95
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии207
ВСУ предостерегли от «наступления на Ростов»322
Захарова посоветовала главе МИД Франции читать Жюль Верна94
В Финляндии мужчина родил ребенка68
Видео
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
01:21
Макаки снимают стресс в горячих источниках
Наука Наука и техника
00:58
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии
Армия В мире
00:37
Рыбку обвинили в изнасиловании
Шоу-бизнес
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
04:46
Трамп потребовал платы за Сирию
В мире Статьи
03:04
С Самойловой приключилось ЧП в Европе
Шоу-бизнес
02:33
Путин прокомментировал ситуацию с делом Скрипаля
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение