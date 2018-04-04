«МАВТ-винотека» купила сеть алкогольных магазинов «Магнум»

Челябинская компания «МАВТ-винотека» купила у екатеринбургского бизнесмена Ильи Борзенкова сеть алкогольных магазинов «Магнум», сообщает URA.RU.

«Покупку подтверждаем, сделка завершена. Планируем провести реструктуризацию, приведение сети к нашим стандартам, а также снижение цен — на 17-18% в среднем. Кроме того, планируются обновление торговых залов, проведение ремонтов, обучение персонала и внедрение наших стандартов сервиса», — рассказал изданию гендиректор «МАВТ-винотека» Петр Зуев.

Всего компания приобрела шесть магазинов, ремонты в них будут проводиться по очереди. Работы, по словам Зуева, займут порядка двух месяцев.