Илья Борзенков продал челябинцам сеть алкомаркетов «Магнум»

У известной екатеринбургской сети алкомаркетов «Магнум» сменился владелец — Илья Борзенков продал магазины челябинской сети «МАВТ-Винотека».

— Это действительно так — теперь у нас есть шесть точек в Екатеринбурге . В ближайшее время на них сменится вывеска — будет «Магнум-Винотека». Тем самым мы сохраним бренд, добавив к нему наш. В течение 2018 года мы обновим все магазины — сменим оформление интерьеров, заменим часть оборудования, а также расположение товаров, — сообщили E1.RU в компании «МАВТ-Винотека».

Там уточнили, что купили больше магазинов, но работать будут только шесть. При этом планов ещё сокращать или увеличивать сеть до конца 2018 года нет.

Пока Илья Борзенков для комментариев недоступен.

Слухи о том, что он планирует продать сеть магазинов, появились ещё в конце прошлого года. В феврале этого года он частично подтвердил эту информацию.

— Вопрос в том, чтобы повысить эффективность магазинов. Ретейл сегодня — это рынок крупных сетей, именно поэтому основные конкуренты многократно больше «Магнума», а потому нам требуется усиление. Синергию от объединения никто не отменял. Я могу подтвердить, что ищу партнёра, но в какой форме это будет сделано, пока сказать не могу, — говорил два месяца назад Илья Борзенков.

Тогда бизнесмен уточнял, что возможны разные варианты — объединение или продажа. Теперь очевидно, что он всё-таки решил продать розничный бизнес.

Таким образом, Илья Борзенков владел «Магнумом» два года — он приобрёл сеть в апреле 2016 года. У него были большие планы по развитию сети — он намеревался открыть ещё два десятка небольших магазинов.