Собачья участь. Как борются с бродячими животными в Липецке?

Убийство — не метод

30 марта в Липецке состоялся круглый стол, посвящённый этой животрепещущей проблеме.

За ним собрались зоозащитники, кинологи, ветеринары, представители администрации, волонтёры. Первый и самый главный вопрос, который стоял на повестке дня: как у нас борются с бездомными животными? А борются, по мнению общественников, жестоко и примитивно — отлавливают и уничтожают, лишь единицы стерилизуют и выпускают обратно в среду. В 2016 году таким образом с улиц города убрали около 3000 собак и кошек, в 2017-м — 5800. Озвучили собравшимся и другие шокирующие цифры: за шесть месяцев 2017 года в Липецке утилизировали 3800 животных, из них только 1800 подвергли эвтаназии. Получается, что остальных просто забили до смерти?

Сгладить негативное впечатление от услышанного попыталась заместитель начальника отдела технадзора управления главного смотрителя города Елена Букреева. Она отметила, что ловят, как правило, агрессивных и больных дворняг, представляющих угрозу для окружающих. Но кто это проверяет?

«Такие методы борьбы с бездомными животными негуманны и не эффективны, — уверена руководитель приюта «Территория спасения» Екатерина Бильбао . — Невзирая на потраченные миллионы рублей (в 2016 г. — 4,8 млн, в 2017 г. — 6 млн) на отлов и умерщвление бродячих собак, их количество за последние годы существенно не изменилось».

Наоборот, проблема только усугубилась. В регионе резко возросло число случаев бешенства: за год в 3,8 раза! Его очаги зафиксированы в 112 населённых пунктах. С тем, что безвозвратный отлов животных — не выход, согласна и зоолог Любовь Селезнёва.

«Когда собак изымают из городской среды, вскоре на их месте появляются новые. В природе есть такое понятие, как замещение, — говорит она. — Сучка начинает рожать вместо пяти щенков 10-12, из них две трети — сучки».

Кроме того, если на улицах городов не станет кошек и собак, придут крысы, и мы столкнёмся с другой, ещё худшей проблемой.

Надежда на жизнь

Калининграде, Зоозащитники считают, что лучший вариант — стерилизовать дворняг, вакцинировать, чипировать и отпускать в среду обитания, а усыплять только тяжёлобольных и агрессивных. Они уверены, что привитые от бешенства и стерилизованные животные не будут представлять опасности для людей. Положительные примеры есть в Санкт-Петербурге Вологде . Екатерина Бильбао, которая внимательно изучила данный опыт, констатирует: число случаев бешенства в этих городах заметно уменьшилось, нападений на людей — тоже.

Однако заинтересованы ли в таком способе решения проблемы те, кто выигрывают тендеры на отлов четвероногих? Ведь содержание и стерилизация стоят денег, убийство обходится гораздо дешевле. По мнению соучредителя Международной ассоциации защиты животных Life Line Сергея Боева , за исполнением подобных контрактов обязательно должен быть общественный контроль.

Кроме того, надо бороться с городскими свалками и первопричиной появления бродчих животных — человеческой безответственностью.

«Пока владельцев никак не будут наказывать за выброс питомцев, ситуация не изменится: популяция бродячих кошек и собак будет постоянно пополняться за счёт домашних», — сказал ветврач Роман Бирюков.

Участники круглого стола много спорили, но сошлись в одном — проблему можно решать гуманным путём, однако для этого нужно желание не только общественников, но и власти.