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Еще успеваем: сколько стоит прививка от клеща в Тюмени и кому поставят ее бесплатно
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В огне ТЦ "Персей для детей" погиб человек

Еще успеваем: сколько стоит прививка от клеща в Тюмени и кому поставят ее бесплатно 

72.ru 21 минуту назад
Фото: 72.ru
На прошлой неделе, 26 марта, в Тюмени зарегистрировали первый в этом сезоне укус клеща. Пока коммунальщики обрабатывают городские парки и скверы от насекомых, врачи активно зазывают горожан на прививки. Кому положена бесплатная прививка, сколько придется выложить за платную вакцину, не поздно ли сейчас прививаться — разбираемся вместе.
Сделать прививку тюменцы могут как в негосударственных медучреждениях, так и в поликлиниках, где с сегодняшнего дня как раз заканчивается карантин.
— Прививки можно ставить в течение года, но вообще рекомендуют начинать осенью — это длительный способ вакцинации. Прививка платная, так как не входит в национальный календарь прививок. Мы, как эндемичный регион, прививаем бесплатно только группы риска — это, в основном, те, кто работает в лесных зонах. Платная вакцина в поликлиниках есть, не в большом количестве, так как существуют определенные сроки и условия хранения. Прививаться можно также в частных центрах, где есть эта услуга, — прокомментировали в областном департаменте здравоохранения. Стоимость вакцинации везде разная, поскольку учреждения самостоятельно устанавливают ценовую политику. Но, в среднем, прививка от клеща обойдется в полторы тысячи рублей. Где можно привиться:
В своей поликлинике
Медицинский центр М+, улица Широтная, дом17, корпус 2, телефон (3452) 39-29-38;
Медицинский центр «Аско-Сана», улица Республики, дом 169, корпус 1, телефон (3452) 75-95-56;
Центр семейной медицины «Вера», улица Грибоедова, дом 6, корпус 1/3, телефон (3452) 39-07-07;
Клиника ООО «Детский доктор», улица Олимпийская, дом 10, корпус 1, телефон (3452) 36-47-41;
Многопрофильный клинико-диагностический центр «Доктор А», Московский тракт, дом 121/3, телефон (3452) 50-05-17;
Медицинская компания «Жизнь», улица Фабричная, дом 5, телефон (3452) 50-20-30;
Клинико-диагностический центр «Здоровье», улица Маршала Захарова, дом 13, телефон (3452) 75-67-30;
Медицинский центр «Медис», улица Свердлова, дом 2/1, телефон (3452) 56-00-03;
Многопрофильный медицинский центр «Олимп», улица Олимпийская, дом 37, корпус 1, телефон (3452) 66-88-06;
ООО «Юни-Мед», улица 8 Марта, дом 2/9, телефон (3452) 46-02-26.
ООО «Прививка», телефон (3452) 23-61-73 (для учреждений и организаций)
Укус клеща — дело серьезное и относиться к вакцинации нужно ответственно. В прошлом году из-за этого кровопийцы умерла жительница Заводоуковска. Она долгое время пролежала в больнице, но выздороветь так и не смогла.
Заботится о вакцинации нужно и владельцам домашних животных. Минувшим мартом в городе клеща подцепила собака. Благодаря тому, что тюменка не растерялась и отвезла питомца к специалисту, животное удалось спасти.
Какие клещи опасны и как их обследуют в лаборатории — смотрите в нашем фоторепортаже.
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