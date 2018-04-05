В Краснодарском крае сократилось количество жалоб от предпринимателей

На Кубани прошла встреча губернатора региона Вениамина Кондратьева и уполномоченного по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игоря Якимчика. Они обсудили способы поддержки малого и среднего бизнеса, а также пришли к выводу, что количество обращений и жалоб от предпринимателей в регионе сократилось, сообщает KrasnodarMedia.

По словам Кондратьева, в последние годы за счет мер господдержки и совершенствования инвестиционного законодательства количество людей, занятых малым и средним бизнесом возросло до 550-ти тысяч человек. Кроме этого доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте края составляет 33%. Губернатор ставит задачу довести эту цифру до 50%.

Для достижения этого показателя, как уточнил глава края, прежде всего нужно создать максимально понятный механизм оказания услуг МСБ. Так, в каждом муниципалитете уже созданы Центры поддержки предпринимательства. «ФедералПресс» напоминает, что на Кубани выделили более 179 миллионов рублей на поддержку региональных предпринимателей, включая малый и средний бизнес.