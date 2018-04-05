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В Краснодарском крае сократилось количество жалоб от предпринимателей
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В Краснодарском крае сократилось количество жалоб от предпринимателей 

РИА «ФедералПресс» 16 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На Кубани прошла встреча губернатора региона Вениамина Кондратьева и уполномоченного по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игоря Якимчика. Они обсудили способы поддержки малого и среднего бизнеса, а также пришли к выводу, что количество обращений и жалоб от предпринимателей в регионе сократилось, сообщает KrasnodarMedia.
По словам Кондратьева, в последние годы за счет мер господдержки и совершенствования инвестиционного законодательства количество людей, занятых малым и средним бизнесом возросло до 550-ти тысяч человек. Кроме этого доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте края составляет 33%. Губернатор ставит задачу довести эту цифру до 50%.
Для достижения этого показателя, как уточнил глава края, прежде всего нужно создать максимально понятный механизм оказания услуг МСБ. Так, в каждом муниципалитете уже созданы Центры поддержки предпринимательства. «ФедералПресс» напоминает, что на Кубани выделили более 179 миллионов рублей на поддержку региональных предпринимателей, включая малый и средний бизнес.
Якимчик заметил, что низкие процентные ставки Регионального Фонда развития промышленности — не выше 5% — помогут предпринимателям использовать кредиты на развитие перерабатывающей и легкой промышленности. Он также акцентировал внимание на то, что сократилось число обращений от предпринимателей — до 26%.
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