Поликлинику-долгострой на улице Баранова в Ижевске откроют в марте 2019 года

Ижевск. Удмуртия . Открытие поликлиники городской клинической больницы №4 на улице Баранова в Ижевске ожидается в 2019 году. Об этом рассказал журналистам главврач больницы Кирилл Гасников в ходе проверки, проведенной региональным отделением Общероссийского народного фронта.

«Ленточку планируем перерезать к 8 марта», — сообщил он.

Напомним, долгострой начали возводить еще в 2010 году. Закончить строительство планировалось через 4 года, однако в 2012 году объект заморозили и до настоящего времени никакие работы не проводились.

2 апреля был подписан договор на продолжение строительства. Средства на завершение работ получены из резервного фонда президента России.

Отметим, новая поликлиника сможет обслуживать 32 тыс. человек.