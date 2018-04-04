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Поликлинику-долгострой на улице Баранова в Ижевске откроют в марте 2019 года
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В огне ТЦ "Персей для детей" погиб человек

Поликлинику-долгострой на улице Баранова в Ижевске откроют в марте 2019 года 

ИА «Сусанин» 21 минуту назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Открытие поликлиники городской клинической больницы №4 на улице Баранова в Ижевске ожидается в 2019 году. Об этом рассказал журналистам главврач больницы Кирилл Гасников в ходе проверки, проведенной региональным отделением Общероссийского народного фронта.
«Ленточку планируем перерезать к 8 марта», — сообщил он.
Напомним, долгострой начали возводить еще в 2010 году. Закончить строительство планировалось через 4 года, однако в 2012 году объект заморозили и до настоящего времени никакие работы не проводились.
2 апреля был подписан договор на продолжение строительства. Средства на завершение работ получены из резервного фонда президента России.
Отметим, новая поликлиника сможет обслуживать 32 тыс. человек.
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