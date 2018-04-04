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В Уфе похитили 5-летнего ребёнка
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В огне ТЦ "Персей для детей" погиб человек

В Уфе похитили 5-летнего ребёнка 

ufa1.ru 24 минуты назад
Фото: ufa1.ru
Следователи просят помочь уфимцев в поисках 5-летней девочки.
— По версии следствия, днем 2 апреля 2018 года бывший супруг заявительницы с сообщниками забрали ребенка из квартиры дома 44/2 по ул. Софьи Перовской в Кировском районе Уфы и скрылись, — сообщили в Следственном комитете Башкирии.
Приметы: на вид 5-6 лет, рост около 110 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, длинные, глаза серо-зеленые, нос прямой, губы средние, девочка постоянно покашливает (нервное).
Была одета в: серое спортивное трико с белыми широкими лампасами по бокам, голубые носочки и сиреневая кофта с длинными рукавами с изображением городского пейзажа спереди. Одежда по виду маловата.
Следователи обращаются ко всем, кто располагает какими-либо данными о случившемся (о лицах, причастных к совершению преступления; месте нахождения ребенка; используемом транспортном средстве) сообщить по телефонам: 8 (347) 272-11-56, 8 (347) 251-75-07 — дежурный следователь или по телефону 02.
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