Ещё
Из брянской колонии сбежал осужденный
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Из брянской колонии сбежал осужденный 

Свободная пресса 1 час назад
В Брянской области разыскивают сбежавшего из колонии заключенного Василия Козлова. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСИН.
В ведомстве рассказали, что поздно вечером 4 апреля 41-летний Козлов, отбывающий срок за грабежи и кражи на участке колонии-поселения в поселке Каменка, не вернулся с работы — с подсобного хозяйства, где занимается уходом за животными.
«УФСИН России по Брянской области принимает усиленные меры по розыску осужденного», — отметили в пресс-службе, добавив, что у осужденного н левом плече имеются татуировки: деньги, карты, лик женщины с пистолетом.
Новости регионов: Трое владимирских школьников в масках совершили налет на магазин
Свободная пресса: последние новости
Племянница Скрипаля предположила, чем отравился её дядя В Челябинской области 10-летний ребенок погиб от удара током Запад отомстил Путину за "вторжение на Украину"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма122
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова87
В Подмосковье обвалились цены на дачи39
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции223
Россия нашла способ борьбы с украинским пиратством41
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
06:15
Лавров сравнил Запад со Страной чудес
Политика
00:59
Массовая драка на стройке попала на видео
Происшествия
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение