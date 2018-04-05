Из брянской колонии сбежал осужденный

В ведомстве рассказали, что поздно вечером 4 апреля 41-летний Козлов, отбывающий срок за грабежи и кражи на участке колонии-поселения в поселке Каменка, не вернулся с работы — с подсобного хозяйства, где занимается уходом за животными.

УФСИН России по Брянской области принимает усиленные меры по розыску осужденного», — отметили в пресс-службе, добавив, что у осужденного н левом плече имеются татуировки: деньги, карты, лик женщины с пистолетом.

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