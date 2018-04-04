Как продвигать компанию без большого бюджета на маркетинг

Два года назад мы запустили наш проект. Это единый абонемент, предоставляющий доступ к разовым тренировкам и посещениям различных фитнес-залов и студий. Изначально мы не закладывали большой бюджет на маркетинг, сразу настроились на максимальное использование различных полезных сервисов, которых сейчас очень много.

Большинство из них либо бесплатные, либо имеют невысокую стоимость. Хочу поделиться самыми полезными из них, которые мы используем для разных целей.

Сервисы для PR Mention

Это инструмент, с помощью которого можно легко узнать, что пишут о вашей компании, конкурентах или по любой теме в блогах, соцсетях или новостях. Поиск выдает результаты по ключевым словам или темам.

По сути, это аналог Google Alerts, но работает Mention гораздо шире и лучше раскрывает всю пиар-историю конкурентов.

Pressfeed

Площадка, которая помогла нам с несколькими публикациями (примерно с 4-5) и совершенно бесплатно. Журналисты ищут здесь спикеров для своих публикаций. Можно зарегистрироваться как эксперт и мониторить запросы от СМИ.

Вы отвечаете на их запросы, и чем интереснее будет ваш ответ — тем больше вероятности, что именно его выберут и опубликуют. Есть удобная подписка на запросы, мы отслеживаем «фитнес», «стартапы», «зож» и так далее.

Сервисы для аналитики

Typeform

Конструктор опросов, очень простой в использовании. Легко встраивается в ваш сайт или блог.

Можно выбирать разные блоки и готовые дизайны. С помощью такого опроса легко собирать мнения клиентов.

SimilarWeb

Помогает с аналитикой сайтов и площадок. Сервис очень полезен, если хотите работать с медиа. Можно посмотреть трафик и его источники, отследить сезонность и влияние прочих показателей. Легко прогнозировать, насколько будут полезны публикации на разных ресурсах.

Проверить можно абсолютно любой сайт, но совсем низкую посещаемость сервис не отобразит. Минусом являются не всегда достоверные данные.

Spywords

Это сервис, который выдает информацию о продвижении конкурентов в интернете. Можно увидеть, по каким ключевым словам они продвигаются, какие рекламные тексты размещают, бюджет их рекламных объявлений и так далее.

Конкретные запросы тоже легко проверить. Например, вводите «йога бутово» и сервис выдает вам, кто уже продвигается по этому запросу.

Advse

Еще один сервис, анализирующий поисковую рекламу конкурентов.

Помогает также подготовить вашу рекламную кампанию, анализирует словосочетания, подбирает ключевые фразы.

Сервисы для оформления визуальной составляющей бренда

Что касается оформления, то мы искали ресурсы, где можно найти что-то оригинальное и «незамыленное».

Freepik

Сервис стал прекрасным открытием. За 10 долларов в месяц — огромный выбор фотографий, шаблонов, листовок, иконок и многого другого. Этим ресурсом мы пользуемся постоянно (и очень им довольны).

Если у вас нет дизайнера, заказывать работу одному фрилансеру — не самая хорошая идея. Наш опыт показал, что при таком сотрудничестве часто происходят какие-то фейлы.

Godesigner

Это биржа дизайнеров, на которой вы оставляете свой запрос, полное ТЗ, выставляете стоимость работ. Дальше дизайнеры соревнуются и предлагают вам разные варианты. Так вместо трех вариантов от одного дизайнера, вы можете получить около 100 от разных людей.

Это помогает лучше понять свои желания и уже уверенно выбрать тот самый вариант. Есть и аналогичный сервис — Dizkon.

Envato

Это маркетплейс, где можно купить разные шаблоны для сайтов, графические элементы, плагины для WorldPress, аудиоджинглы и многое другое.

Кое-что еще Printdirect

Очень простой онлайн-редактор для создания дизайна на любых предметах.

Загрузил картинку и получил продукт, причем минимальное количество — 1 штука. Очень удобно.

SMMplanner

Что касается SMM, не могу сказать, что мы уделяем много времени освоению Instagram, просто узнаем какие-то инструменты и пользуемся ими. Разумеется, это SMMplanner, также пользуемся и Spamguard. Он помогает очистить ваш аккаунт Instagram от разного треша и ботов. Можно делать это постепенно, чтобы не снижать показы.

В целом штука полезная и делает ваш аккаунт более чистым и живым.

Google PageSpeed Insights

Мало кто им пользуется, хотя это инструмент, где сам Google говорит, почему ваша страница плохо загружается, плохо индексируется и что нужно поменять, чтобы он был более доволен вашим сайтом, с поисковой точки зрения.

Этот сервис иногда хорошо выручает, но пользоваться нужно с осторожностью. Читайте отзывы и проверяйте рейтинг исполнителей.

Примеры работ: запись голоса автоответчика — 300 рублей; отрисовка картинки в векторе — 500 рублей; парсинг справочника — тысяча рублей.

Основы основ

Здесь хочу упомянуть инструменты, которые кажутся всем известными, читателям Rusbase уж точно. Но когда я в ноябре выступала на отраслевом мероприятии, оказалось, что для большинства они совсем не знакомы. Поэтому лишним не будет о них напомнить.

Tilda

Один из лучших конструкторов сайтов. Есть много готовых шаблонов и блоков (в том числе специально для студий), и все это легко собирается. Здесь же можно сделать landing page, если вы хотите запустить рекламу под конкретную акцию или услугу.

Конечно, сложные сайты типа нашего, агрегирующего свыше 2 тысяч тренировок ежедневно в режиме реального времени, на Тильде не сделаешь. Но мы постоянно используем этот сервис для тестирования идей, различных дополнительных страниц (вроде раздела с вакансиями).

Slack

Очень помогает нам в работе офиса, незаменимая вещь, чтобы видеть картину процесса. У нас есть несколько workplace, и мы стараемся туда интегрировать все, добавляем полезную информацию.

Уже интегрировали покупку и доставку подарочных сертификатов, оповещения на ошибки сайта, на форму обратной связи, на разные изменения в расписании, пропуск звонка операторами. И впереди еще много планов по интеграции рабочих процессов в этот сервис.

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