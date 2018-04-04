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В ЮВО начались отборочные соревнования профессионального мастерства «Безопасный маршрут» и «Инженерная формула»
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В ЮВО начались отборочные соревнования профессионального мастерства «Безопасный маршрут» и «Инженерная формула» 

ТК «Звезда» 26 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Команды, показавшие лучший результат, будут представлять ЮВО на всеармейских соревнованиях «Безопасный маршрут» и «Инженерная формула», которые пройдут с 20 июня по 7 июля в Волгоградской области.
В Ростовской области на инженерном полигоне Южного военного округа Бородиновский начались отборочные этапы конкурсов профессионального мастерства «Безопасный маршрут» и «Инженерная формула».
В соревнованиях «Безопасный маршрут» принимают участие четыре команды, в «Инженерной формуле» — три подразделения.
Лучшие специалисты инженерных подразделений, дислоцированных в Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской и Волгоградской областях, в ходе состязаний задействуют тяжелый механизированный мост ТММ-3, инженерную машину разграждения ИМР-2, машину для отрывки котлованов МДК-3, путепрокладчик БАТ-2, плавающий транспортер ПТС-2.
В конкурсе «Безопасный маршрут» военные инженеры выступают в роли отряда обеспечения движения (ООД) для беспрепятственного продвижения танковых подразделений.
На оборудованной трассе протяженностью до 1 км им необходимо обеспечить проход колонны через такие препятствия, как брод глубиной 1 м, минное поле, противотанковый ров шириной 6 м, разрушенный участок дороги, завал из горящих бревен.
Программа конкурса «Инженерная формула» включает эстафету, где каждая команда выступает в составе экипажей для выполнения задач инженерного обеспечения. Эстафета проводится поэтапно на участке с шириной проезжей части 16 м и протяженностью 4 тыс. м, далее преодоление водной преграды (шириной 50 м, длиной — 150 м, глубиной — 3,5 м).
На каждой единице военной инженерной техники экипажам необходимо преодолеть один круг трассы с заездом на «пит-стоп», где требуется выполнить специальную задачу, свойственную данному образцу военной техники.
Команды, показавшие лучший результат, будут представлять ЮВО на Всеармейских соревнованиях «Безопасный маршрут» и «Инженерная формула», которые пройдут с 20 июня по 7 июля в Волгоградской области.
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