В ЮВО начались отборочные соревнования профессионального мастерства «Безопасный маршрут» и «Инженерная формула»

Команды, показавшие лучший результат, будут представлять ЮВО на всеармейских соревнованиях «Безопасный маршрут» и «Инженерная формула», которые пройдут с 20 июня по 7 июля в Волгоградской области

Ростовской области на инженерном полигоне Южного военного округа Бородиновский начались отборочные этапы конкурсов профессионального мастерства «Безопасный маршрут» и «Инженерная формула».

В соревнованиях «Безопасный маршрут» принимают участие четыре команды, в «Инженерной формуле» — три подразделения.

Лучшие специалисты инженерных подразделений, дислоцированных в Крыму , Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской и Волгоградской областях, в ходе состязаний задействуют тяжелый механизированный мост ТММ-3, инженерную машину разграждения ИМР-2, машину для отрывки котлованов МДК-3, путепрокладчик БАТ-2, плавающий транспортер ПТС-2.

В конкурсе «Безопасный маршрут» военные инженеры выступают в роли отряда обеспечения движения (ООД) для беспрепятственного продвижения танковых подразделений.

На оборудованной трассе протяженностью до 1 км им необходимо обеспечить проход колонны через такие препятствия, как брод глубиной 1 м, минное поле, противотанковый ров шириной 6 м, разрушенный участок дороги, завал из горящих бревен.

Программа конкурса «Инженерная формула» включает эстафету, где каждая команда выступает в составе экипажей для выполнения задач инженерного обеспечения. Эстафета проводится поэтапно на участке с шириной проезжей части 16 м и протяженностью 4 тыс. м, далее преодоление водной преграды (шириной 50 м, длиной — 150 м, глубиной — 3,5 м).

На каждой единице военной инженерной техники экипажам необходимо преодолеть один круг трассы с заездом на «пит-стоп», где требуется выполнить специальную задачу, свойственную данному образцу военной техники.

Команды, показавшие лучший результат, будут представлять ЮВО на Всеармейских соревнованиях «Безопасный маршрут» и «Инженерная формула», которые пройдут с 20 июня по 7 июля в Волгоградской области.